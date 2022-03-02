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Piyanist Refik Salih'e Londra'da ödül

Piyanist Refik Salih, pandemi nedeniyle bu yıl online düzenlenen Londra Uluslararası Klasik Müzik Yarışması’nda master kategorisinde mansiyon ödülünü kazandı.

Piyanist Refik Salih'e Londra'da ödül


Okan Üniversitesi Konservatuvarı Yüksek Lisans öğrencisi Refik Salih, 40 ülkeden piyanistlerin katılımı ile online düzenlenen Londra Klasik Müzik Yarışması’nda piyano dalında master kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.
Türkiye, Avusturya, Malezya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Rusya, İsveç ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 40 ülkeden piyanistlerin katıldığı Londra Uluslararası Klasik Müzik Yarışması’nda Haydn Piyano Konçertosu No:4 HB 8 eserini seslendiren Salih, 23-24 yaş aralığı master kategorisinde piyano dalında mansiyon ödülünü ülkemize getirmeyi başardı.

Altı yaşında piyano eğitimine başlayan Refik Salih, Trakya Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat dalından mezun oldu. Piyano eğitimi sırasında Sloven piyanist Marina Horak'tan ve Consenza Konservatuarı'ndan Prof. Roberto Issoglio’dan masterclass eğitimi aldı.
Müzik alanındaki tecrübelerini gönüllü çalışmalarıyla çocuklara aktaran Refik Salih, 2017 yılında Eğirdir Müzik Festivali kapsamında kırsal kesimde yaşayan çocuklara piyano eğitimi verdi.

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