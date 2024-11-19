Piyasa kapanışı: 19 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

19 Kasım 2024 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,73 düşüş ile 9.232,90 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse YAPRK,DIRIT,DURDO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise PCILT,CEOEM,SURGY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.637.748.827.75 TL), YKBNK (5.876.913.544.84 TL), ISCTR (5.177.546.515.50 TL) oldu.