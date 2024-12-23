Piyasa kapanışı: 23 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

23 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.626,56 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,01 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CGCAM,EUKYO,PEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TSGYO,ETILR,GOKNR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.957.269.382.00 TL), ISCTR (4.883.389.275.10 TL), AKBNK (3.320.670.505.35 TL) oldu.