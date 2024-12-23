Piyasa kapanışı: 23 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (23 Aralık 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,01 değer kaybederek 9.626,56 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 35,22 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,34 ile 2.958,42 liraya geriledi.
23 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.626,56 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,01 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CGCAM,EUKYO,PEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TSGYO,ETILR,GOKNR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.957.269.382.00 TL), ISCTR (4.883.389.275.10 TL), AKBNK (3.320.670.505.35 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
286.00 ₺
|
-1.29 %
|
5.957.269.382
|
12.85 ₺
|
-2.28 %
|
4.883.389.275
|
59.30 ₺
|
-2.31 %
|
3.320.670.505
|
72.05 ₺
|
3.22 %
|
3.215.987.030
|
44.28 ₺
|
1.56 %
|
3.065.073.927
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
27.06 ₺
|
10.00 %
|
1.229.824.308
|
15.79 ₺
|
9.96 %
|
15.967.155
|
2.87 ₺
|
9.96 %
|
746.139.702
|
15.79 ₺
|
9.96 %
|
100.557.231
|
12.26 ₺
|
9.96 %
|
65.332.318
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.10 ₺
|
-10.00 %
|
92.644.184
|
7.95 ₺
|
-9.97 %
|
257.644.700
|
24.22 ₺
|
-9.96 %
|
238.064.255
|
170.90 ₺
|
-9.86 %
|
76.852.729
|
23.78 ₺
|
-9.58 %
|
90.990.442
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Aralık 2024 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 35,22 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,07 düşüş ile 36,72 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,22 ₺
|
0,07 %
|
E
|
36,72 ₺
|
-0,07 %
Altın fiyatlarında son durum (23 Aralık 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,47 :artarakazalarak 2.610,59 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,34 düşüş sonucu 2.958,42 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,34 düşerek 4.837,01 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.288,89.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.610,59 ₺
|
-0,47 %
|
2.958,42 ₺
|
-0,34 %
|
19.288,89 ₺
|
-0,34 %
|
4.837,01 ₺
|
-0,34 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,80 değer kaybederek 93.818,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,16 düşerek 3.302,30 dolardan işlem gördü.