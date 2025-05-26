Piyasa kapanışı: 26 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (26 Mayıs 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,12 değer kaybederek 9.345,15 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,02 düşerek 38,97 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,53 ile 4.181,68 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Mayıs 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.345,15 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,12 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DITAS,NATEN,ADESE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMKEL,SUNTK,OBAMS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.136.317.502.50 TL), THYAO (7.118.483.856.50 TL), AKBNK (5.866.462.684.90 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
25.94 ₺
|
-1.82 %
|
7.136.317.503
|
280.00 ₺
|
0.09 %
|
7.118.483.857
|
51.95 ₺
|
0.10 %
|
5.866.462.685
|
10.99 ₺
|
-0.09 %
|
2.827.039.065
|
23.52 ₺
|
-0.08 %
|
2.524.767.891
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
19.36 ₺
|
10.00 %
|
77.819.534
|
53.70 ₺
|
10.00 %
|
396.258.649
|
3.96 ₺
|
10.00 %
|
457.407.239
|
112.20 ₺
|
10.00 %
|
13.535.886
|
48.88 ₺
|
9.99 %
|
318.532.781
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
33.30 ₺
|
-10.00 %
|
807.973.578
|
41.46 ₺
|
-9.99 %
|
376.088.083
|
55.50 ₺
|
-9.98 %
|
359.411.384
|
80.75 ₺
|
-9.98 %
|
819.628.079
|
46.58 ₺
|
-9.11 %
|
1.508.757.677
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mayıs 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde -0,02 düşerek 38,97 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,35 yükselerek 44,38 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,97 ₺
|
-0,02 %
|
E
|
44,38 ₺
|
0,35 %
Altın fiyatlarında son durum (26 Mayıs 2025 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,56 değer kaybederek 3.338,87 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,53 değer kaybederek 4.181,68 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.837,04 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.264,52 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.338,87 ₺
|
-0,56 %
|
4.181,68 ₺
|
-0,53 %
|
27.264,52 ₺
|
-0,53 %
|
6.837,04 ₺
|
-0,53 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,37 değer kazanarak 109.732,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,20 yükselerek 2.549,61 dolardan işlem gördü.