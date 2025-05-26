Piyasa kapanışı: 26 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26 Mayıs 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.345,15 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,12 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DITAS,NATEN,ADESE olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EMKEL,SUNTK,OBAMS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.136.317.502.50 TL), THYAO (7.118.483.856.50 TL), AKBNK (5.866.462.684.90 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mayıs 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde -0,02 düşerek 38,97 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,35 yükselerek 44,38 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (26 Mayıs 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,56 değer kaybederek 3.338,87 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,53 değer kaybederek 4.181,68 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.837,04 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.264,52 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,37 değer kazanarak 109.732,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,20 yükselerek 2.549,61 dolardan işlem gördü.