Piyasa kapanışı: 26 Şubat 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

26 Şubat 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,31 yükseliş ile 9.574,93 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ESEN,EYGYO,NATEN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GRSEL,TDGYO,ICUGS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (8.439.410.629.88 TL), THYAO (7.941.870.917.00 TL), ASELS (6.632.635.426.05 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Şubat 2025 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,03 artarak 36,45 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 38,29 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (26 Şubat 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,12 :artarakazalarak 2.911,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,24 düşüş sonucu 3.404,94 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,24 düşerek 5.567,08 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.200,22.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,25 değer kazanarak 87.799,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,62 yükselerek 2.441,81 dolardan işlem gördü.