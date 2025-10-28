Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 28 Ekim 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 28 Ekim 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (28 Ekim 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,23 yükselerek 41,97 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,65 değer kaybederek 5.273,50 liraya düştü.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 28 Ekim 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Ekim 2025 Salı tarihinde günü 10.871,08 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,16 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BURVA,CRDFA,DOGUB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ESEN,SMRVA,AVGYO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (3.204.288.205.31 TL), THYAO (3.019.761.418.75 TL), AKBNK (2.910.238.885.85 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        12.41
        -0.80 %
        3.204.288.205
        T
        292.00
        -1.02 %
        3.019.761.419
        A
        58.55
        -0.43 %
        2.910.238.886
        A
        211.40
        1.25 %
        2.538.916.317
        P
        11.28
        -0.18 %
        2.187.864.358
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        224.40
        10.00 %
        58.421.877
        C
        46.46
        9.99 %
        47.729.612
        D
        59.45
        9.99 %
        33.989.921
        M
        88.05
        9.99 %
        3.503.683
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        9.63
        -9.92 %
        472.317.614
        S
        304.00
        -9.32 %
        553.953.844
        A
        17.57
        -8.82 %
        64.818.404
        T
        1.26
        -6.67 %
        1.014.028.729
        B
        17.97
        -6.50 %
        51.678.989
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ekim 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,23 artış ile 41,97 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,11 yükseliş ile 48,92 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,97
        0,23 %
        E
        EUR/TRY
        48,92
        0,11 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (28 Ekim 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde -2,05 azalış ile 3.900,62 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,65 düşüşle 5.273,50 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.622,17 olurken, Cumhuriyet altını ise 34.383,21 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.900,62
        -2,05 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.273,50
        -1,65 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        34.383,21
        -1,65 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.622,17
        -1,65 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,64 düşüş ile 114.518,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,91 azalış ile 4.122,98 dolar.Brent Petrol ise 64,40 dolar

