Piyasa kapanışı: 28 Ekim 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Ekim 2025 Salı tarihinde günü 10.871,08 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,16 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BURVA,CRDFA,DOGUB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ESEN,SMRVA,AVGYO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (3.204.288.205.31 TL), THYAO (3.019.761.418.75 TL), AKBNK (2.910.238.885.85 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ekim 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,23 artış ile 41,97 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,11 yükseliş ile 48,92 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (28 Ekim 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -2,05 azalış ile 3.900,62 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,65 düşüşle 5.273,50 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.622,17 olurken, Cumhuriyet altını ise 34.383,21 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,64 düşüş ile 114.518,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,91 azalış ile 4.122,98 dolar.Brent Petrol ise 64,40 dolar