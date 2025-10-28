Piyasa kapanışı: 28 Ekim 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (28 Ekim 2025 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,23 yükselerek 41,97 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,65 değer kaybederek 5.273,50 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Ekim 2025 Salı tarihinde günü 10.871,08 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,16 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BURVA,CRDFA,DOGUB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ESEN,SMRVA,AVGYO.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (3.204.288.205.31 TL), THYAO (3.019.761.418.75 TL), AKBNK (2.910.238.885.85 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.41 ₺
|
-0.80 %
|
3.204.288.205
|
292.00 ₺
|
-1.02 %
|
3.019.761.419
|
58.55 ₺
|
-0.43 %
|
2.910.238.886
|
211.40 ₺
|
1.25 %
|
2.538.916.317
|
11.28 ₺
|
-0.18 %
|
2.187.864.358
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
224.40 ₺
|
10.00 %
|
58.421.877
|
46.46 ₺
|
9.99 %
|
47.729.612
|
59.45 ₺
|
9.99 %
|
33.989.921
|
88.05 ₺
|
9.99 %
|
3.503.683
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.63 ₺
|
-9.92 %
|
472.317.614
|
304.00 ₺
|
-9.32 %
|
553.953.844
|
17.57 ₺
|
-8.82 %
|
64.818.404
|
1.26 ₺
|
-6.67 %
|
1.014.028.729
|
17.97 ₺
|
-6.50 %
|
51.678.989
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ekim 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,23 artış ile 41,97 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,11 yükseliş ile 48,92 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,97 ₺
|
0,23 %
|
E
|
48,92 ₺
|
0,11 %
Altın fiyatlarında son durum (28 Ekim 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -2,05 azalış ile 3.900,62 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,65 düşüşle 5.273,50 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 8.622,17 olurken, Cumhuriyet altını ise 34.383,21 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.900,62 ₺
|
-2,05 %
|
5.273,50 ₺
|
-1,65 %
|
34.383,21 ₺
|
-1,65 %
|
8.622,17 ₺
|
-1,65 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,64 düşüş ile 114.518,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,91 azalış ile 4.122,98 dolar.Brent Petrol ise 64,40 dolar