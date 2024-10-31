Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

31 Ekim 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,58 düşüş ile 8.863,88 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PKENT,ISGSY,DURKN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IHAAS,PSDTC,TSGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (4.368.808.806.44 TL), THYAO (3.987.819.105.50 TL), AKBNK (3.674.882.816.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Ekim 2024 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 34,26 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,12 yükseliş ile 37,28 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (31 Ekim 2024 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,75 :artarakazalarak 2.738,78 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,92 düşüş sonucu 3.012,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,92 düşerek 4.924,80 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.638,96.