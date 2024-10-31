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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (31 Ekim 2024 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,58 değer kaybederek 8.863,88 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 34,26 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,92 değer kaybederek 3.012,11 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 31 Ekim 2024 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        31 Ekim 2024 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,58 düşüş ile 8.863,88 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi PKENT,ISGSY,DURKN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IHAAS,PSDTC,TSGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (4.368.808.806.44 TL), THYAO (3.987.819.105.50 TL), AKBNK (3.674.882.816.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        47.60
        -0.50 %
        4.368.808.806
        T
        272.50
        -1.80 %
        3.987.819.106
        A
        50.60
        -0.78 %
        3.674.882.817
        B
        466.50
        -4.11 %
        2.603.947.173
        Y
        24.48
        -2.16 %
        2.446.059.881
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        251.50
        9.97 %
        25.873.773
        I
        24.04
        9.97 %
        11.575.789
        D
        14.48
        9.95 %
        349.290.289
        G
        53.10
        9.94 %
        99.224.606
        S
        21.18
        9.91 %
        44.992.774
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        19.21
        -9.98 %
        8.142.370
        P
        97.50
        -9.97 %
        303.962.535
        T
        17.44
        -9.96 %
        28.603.902
        O
        30.08
        -8.57 %
        62.678.617
        E
        9.84
        -7.78 %
        168.510.604
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Ekim 2024 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,05 azalış ile 34,26 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,12 yükseliş ile 37,28 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,26
        -0,05 %
        E
        EUR/TRY
        37,28
        0,12 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (31 Ekim 2024 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,75 :artarakazalarak 2.738,78 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,92 düşüş sonucu 3.012,11 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,92 düşerek 4.924,80 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.638,96.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.738,78
        -1,75 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.012,11
        -1,92 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.638,96
        -1,92 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.924,80
        -1,92 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,02 değer kaybederek 70.986,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,99 düşerek 2.572,66 dolardan işlem gördü.

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