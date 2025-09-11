Piyasa raporu (11 Eylül 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Eylül 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,92 düşerek 10.382,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10735.2200 puandan işlem görürken en düşük 10366.7200 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse INTEM,KRSTL,KNFRT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GRNYO,GIPTA,RODRG oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (17.773.300.761.45 TL), ISCTR (15.452.274.214.81 TL), YKBNK (13.547.674.039.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Eylül 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 41,29 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,46 yükselerek 48,53 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (11 Eylül 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,11 :artarakazalarak 3.636,65 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,14 düşüş sonucu 4.824,81 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,14 düşerek 7.888,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 31.457,74.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,62 değer kazanarak 114.552,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,35 yükselerek 4.423,34 dolardan işlem gördü.