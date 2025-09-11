Piyasa raporu (11 Eylül 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (11 Eylül 2025 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,92 değer kaybederek 10.382,89 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,29 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,14 değer kaybederek 4.824,81 liraya düştü.
11 Eylül 2025 Perşembe, BIST 100 günü -1,92 düşerek 10.382,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10735.2200 puandan işlem görürken en düşük 10366.7200 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse INTEM,KRSTL,KNFRT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GRNYO,GIPTA,RODRG oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (17.773.300.761.45 TL), ISCTR (15.452.274.214.81 TL), YKBNK (13.547.674.039.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
61.00 ₺
|
-4.54 %
|
17.773.300.761
|
13.83 ₺
|
-0.79 %
|
15.452.274.215
|
31.00 ₺
|
-1.71 %
|
13.547.674.039
|
316.00 ₺
|
-2.02 %
|
9.631.614.064
|
137.80 ₺
|
-2.89 %
|
8.323.652.924
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
291.75 ₺
|
9.99 %
|
147.907.758
|
12.23 ₺
|
9.98 %
|
348.725.771
|
19.41 ₺
|
9.97 %
|
118.215.112
|
40.88 ₺
|
9.95 %
|
676.369.861
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16.56 ₺
|
-10.00 %
|
11.648.355
|
113.40 ₺
|
-10.00 %
|
653.122.947
|
28.86 ₺
|
-9.98 %
|
32.967.778
|
82.30 ₺
|
-9.96 %
|
1.566.079.577
|
36.54 ₺
|
-9.96 %
|
10.435.220
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Eylül 2025 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 41,29 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,46 yükselerek 48,53 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,29 ₺
|
0,05 %
|
E
|
48,53 ₺
|
0,46 %
Altın fiyatlarında son durum (11 Eylül 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,11 :artarakazalarak 3.636,65 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,14 düşüş sonucu 4.824,81 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,14 düşerek 7.888,56 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 31.457,74.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.636,65 ₺
|
-0,11 %
|
4.824,81 ₺
|
-0,14 %
|
31.457,74 ₺
|
-0,14 %
|
7.888,56 ₺
|
-0,14 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,62 değer kazanarak 114.552,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,35 yükselerek 4.423,34 dolardan işlem gördü.