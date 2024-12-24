Piyasa raporu (24 Aralık 2024 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (24 Aralık 2024 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,26 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,26 ile 2.962,34 liraya çıktı.
24 Aralık 2024 Salı, BIST 100 günü 0,48 yükselerek 9.672,75 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9690.4400 puandan işlem görürken en düşük 9562.3600 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi CGCAM,PRKME,SMRVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TSGYO,SANFM,PLTUR oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (4.414.786.844.50 TL), ISCTR (4.132.031.343.07 TL), YKBNK (3.290.182.876.84 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
285.50 ₺
|
-0.17 %
|
4.414.786.845
|
13.04 ₺
|
1.48 %
|
4.132.031.343
|
28.42 ₺
|
0.64 %
|
3.290.182.877
|
24.86 ₺
|
-0.40 %
|
2.876.766.712
|
72.65 ₺
|
0.83 %
|
2.573.428.817
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
29.76 ₺
|
9.98 %
|
348.838.279
|
19.95 ₺
|
9.98 %
|
35.736.458
|
25.62 ₺
|
9.96 %
|
761.898.457
|
30.46 ₺
|
9.96 %
|
283.492.229
|
19.33 ₺
|
9.95 %
|
178.673.986
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.29 ₺
|
-10.00 %
|
724.762.121
|
47.40 ₺
|
-9.97 %
|
215.462.842
|
29.82 ₺
|
-9.96 %
|
232.162.412
|
53.00 ₺
|
-8.62 %
|
4.478.123
|
3.47 ₺
|
-7.47 %
|
278.388.958
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Aralık 2024 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 35,26 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,19 yükseliş ile 36,80 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,26 ₺
|
0,12 %
|
E
|
36,80 ₺
|
0,19 %
Altın fiyatlarında son durum (24 Aralık 2024 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,00 :artarakazalarak 2.612,51 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,26 yükseliş sonucu 2.962,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,26 yükselerek 4.843,43 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.314,48.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.612,51 ₺
|
0,00 %
|
2.962,34 ₺
|
0,26 %
|
19.314,48 ₺
|
0,26 %
|
4.843,43 ₺
|
0,26 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,10 değer kazanarak 97.610,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 4,87 yükselerek 3.459,36 dolardan işlem gördü.