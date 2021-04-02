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Piyasalarda düşük hacimli seyir

Küresel piyasalarda, bugün ABD ve Avrupa'da Paskalya tatili olması nedeniyle düşük hacimli bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Piyasalarda düşük hacimli seyir
AA

ABD ve Avrupa'nın neredeyse tamamında, Paskalya tatili nedeniyle bugün piyasalar işleme kapalı olacak. Açık olan piyasalarda ise düşük hacimli de olsa pozitif görünümün korunması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve getirilen sıkı tedbirlere karşın ekonomik aktiviteye ilişkin göstergelerin güçlü kalmaya devam etmesi ve ABD'de açıklanan, yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artışla 64,7'ye çıkarak, aralık 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Veri sonrası S&P 500 endeksinde rekor kırılırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,67'ye, dolar endeksi de 93'ün altına geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 1,18 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,76 değer kazandı. S&P 500 endeksi tarihinde ilk kez 4.000 puanın üzerine çıkarak 4.019,8 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında da güçlü gelen imalat sanayi verilerinin desteği ile pozitif bir seyir izlendi. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, Almanya'da 66,6 ile rekor seviyeye işaret ederken, Avro Bölgesi'nde de 62,5 ile beklentileri aştı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti.

ABD ve Avrupa borsalarında dün etkili olan pozitif seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşten destek bulan altının ons fiyatı ise yükseliş eğilimini bugün de devam ettiriyor. Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 1,3'lük artışın ardından bugün de Asya'daki görece düşük işlem hacimli piyasada yüzde 1,3 değer kazanarak 1.730 dolara çıktı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dünkü toplantısının ardından petrol fiyatlarının bugün yükselişe geçmesi de dikkati çekiyor.

OPEC+ grubunun, mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almasına karşın Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 2,7 artarak 64,6 dolara yükseldi.

Yurt içinde, dün banka hisselerinde yoğunlaşan tepki alımlarıyla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,50 artışla 1.426,56 puandan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sıkı duruşun korunacağı iletişiminin devam ettirilmesi ile dün yüzde 1,6 değer kaybederek 8,1195'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1220 seviyesinde işlem görüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dün gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında, sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı konuları üzerinde durdu ve içinde bulunulan dönemde yüksek seyreden enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini kaydetti.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre Türkiye'de imalat sanayi PMI 52,6'ya yükselerek ekonomik aktivitedeki güçlü seyrin sürdüğüne işaret etti.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'daki tatiller nedeniyle yurt içi piyasalarda düşük hacimli bir seyir izleneceğini ve ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, ocak ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

15.30 ABD, mart ayı istihdam raporu

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