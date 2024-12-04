Piyasalarda gün sonu: 04 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (04 Aralık 2024 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak 9.886,05 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 34,75 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,39 ile 2.962,14 liradan işlem gördü.
04 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.886,05 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,60 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi FLAP,AVTUR,VKING, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHLGM,IHEVA,IHAAS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.035.139.696.25 TL), YKBNK (7.028.607.750.06 TL), KCHOL (5.608.622.079.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
289.00 ₺
|
0.70 %
|
8.035.139.696
|
30.38 ₺
|
0.66 %
|
7.028.607.750
|
198.60 ₺
|
2.00 %
|
5.608.622.080
|
13.72 ₺
|
0.81 %
|
5.200.544.928
|
152.40 ₺
|
2.49 %
|
4.680.998.109
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.58 ₺
|
9.99 %
|
172.745.611
|
14.00 ₺
|
9.98 %
|
95.054.542
|
32.62 ₺
|
9.98 %
|
78.543.074
|
19.63 ₺
|
9.97 %
|
154.170.230
|
84.95 ₺
|
9.97 %
|
83.842.165
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
2.16 ₺
|
-10.00 %
|
60.218.405
|
2.79 ₺
|
-10.00 %
|
73.601.676
|
18.09 ₺
|
-10.00 %
|
258.750.855
|
19.10 ₺
|
-9.99 %
|
350.519.386
|
4.45 ₺
|
-9.92 %
|
56.763.712
Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Aralık 2024 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 34,75 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 36,65 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,75 ₺
|
0,05 %
|
E
|
36,65 ₺
|
0,30 %
Altın fiyatlarında son durum (04 Aralık 2024 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde 0,41 artış ile 2.654,26 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,39 yükselişle 2.962,14 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.843,10 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.313,14 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.654,26 ₺
|
0,41 %
|
2.962,14 ₺
|
0,39 %
|
19.313,14 ₺
|
0,39 %
|
4.843,10 ₺
|
0,39 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,09 değer kaybederek 96.089,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,88 düşerek 3.813,27 dolardan işlem gördü.