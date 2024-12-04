Piyasalarda gün sonu: 04 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

04 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.886,05 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,60 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi FLAP,AVTUR,VKING, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHLGM,IHEVA,IHAAS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.035.139.696.25 TL), YKBNK (7.028.607.750.06 TL), KCHOL (5.608.622.079.70 TL) oldu.