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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 04 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 04 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (04 Aralık 2024 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak 9.886,05 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 34,75 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,39 ile 2.962,14 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 04 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        04 Aralık 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.886,05 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,60 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi FLAP,AVTUR,VKING, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHLGM,IHEVA,IHAAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.035.139.696.25 TL), YKBNK (7.028.607.750.06 TL), KCHOL (5.608.622.079.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        289.00
        0.70 %
        8.035.139.696
        Y
        30.38
        0.66 %
        7.028.607.750
        K
        198.60
        2.00 %
        5.608.622.080
        E
        13.72
        0.81 %
        5.200.544.928
        T
        152.40
        2.49 %
        4.680.998.109
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        9.58
        9.99 %
        172.745.611
        A
        14.00
        9.98 %
        95.054.542
        V
        32.62
        9.98 %
        78.543.074
        R
        19.63
        9.97 %
        154.170.230
        P
        84.95
        9.97 %
        83.842.165
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        2.16
        -10.00 %
        60.218.405
        I
        2.79
        -10.00 %
        73.601.676
        I
        18.09
        -10.00 %
        258.750.855
        Y
        19.10
        -9.99 %
        350.519.386
        I
        4.45
        -9.92 %
        56.763.712
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Aralık 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 34,75 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 36,65 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,75
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        36,65
        0,30 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Aralık 2024 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,41 artış ile 2.654,26 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,39 yükselişle 2.962,14 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.843,10 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.313,14 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.654,26
        0,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.962,14
        0,39 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.313,14
        0,39 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.843,10
        0,39 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,09 değer kaybederek 96.089,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,88 düşerek 3.813,27 dolardan işlem gördü.

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