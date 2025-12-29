Habertürk
Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 29 Aralık 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 29 Aralık 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (29 Aralık 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,27 değer kaybederek 11.150,90 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,20 artış ile 42,93 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -4,10 ile 5.994,28 liradan işlem gördü.

        Giriş: 29.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 29.12.2025 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 29 Aralık 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        29 Aralık 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -1,27 düşerek 11.150,90 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11324.7600 puandan işlem görürken en düşük 11150.9000 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EGEPO,MAKTK,NUGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DMSAS,TERA,POLTK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (17.494.899.237.93 TL), TEHOL (12.002.605.396.96 TL), THYAO (8.369.000.909.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        15.00
        -0.46 %
        17.494.899.238
        T
        38.86
        3.57 %
        12.002.605.397
        T
        264.50
        -1.31 %
        8.369.000.910
        T
        174.90
        -9.98 %
        7.898.025.297
        I
        13.50
        -0.22 %
        6.370.807.429
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        N
        8.25
        10.00 %
        72.489.178
        M
        15.10
        9.98 %
        240.083.646
        N
        11.14
        9.97 %
        108.952.674
        K
        17.55
        9.96 %
        29.961.143
        K
        13.47
        9.96 %
        119.377.982
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        12.42
        -10.00 %
        199.015.753
        T
        174.90
        -9.98 %
        7.898.025.297
        P
        11,090.00
        -9.98 %
        1.339.225.435
        S
        24.76
        -9.96 %
        292.325.803
        S
        142.00
        -9.96 %
        2.319.885.649
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Aralık 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,20 artarak 42,93 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,29 yükselerek 50,64 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,93
        0,20 %
        E
        EUR/TRY
        50,64
        0,29 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (29 Aralık 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde -4,74 azalış ile 4.318,52 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -4,10 düşüşle 5.994,28 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.800,65 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.082,73 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.318,52
        -4,74 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.994,28
        -4,10 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.082,73
        -4,10 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.800,65
        -4,10 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,50 azalış ile 87.484,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,83 düşüş ile 2.931,36 doları buldu. Brent Petrol ise 62,02 dolar

