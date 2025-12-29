Piyasalarda gün sonu: 29 Aralık 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

29 Aralık 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -1,27 düşerek 11.150,90 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11324.7600 puandan işlem görürken en düşük 11150.9000 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EGEPO,MAKTK,NUGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DMSAS,TERA,POLTK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (17.494.899.237.93 TL), TEHOL (12.002.605.396.96 TL), THYAO (8.369.000.909.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Aralık 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,20 artarak 42,93 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,29 yükselerek 50,64 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (29 Aralık 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde -4,74 azalış ile 4.318,52 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -4,10 düşüşle 5.994,28 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.800,65 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.082,73 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,50 azalış ile 87.484,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,83 düşüş ile 2.931,36 doları buldu. Brent Petrol ise 62,02 dolar