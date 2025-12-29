Piyasalarda gün sonu: 29 Aralık 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (29 Aralık 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,27 değer kaybederek 11.150,90 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,20 artış ile 42,93 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -4,10 ile 5.994,28 liradan işlem gördü.
29 Aralık 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -1,27 düşerek 11.150,90 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11324.7600 puandan işlem görürken en düşük 11150.9000 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EGEPO,MAKTK,NUGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DMSAS,TERA,POLTK oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler PEKGY (17.494.899.237.93 TL), TEHOL (12.002.605.396.96 TL), THYAO (8.369.000.909.50 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.00 ₺
|
-0.46 %
|
17.494.899.238
|
38.86 ₺
|
3.57 %
|
12.002.605.397
|
264.50 ₺
|
-1.31 %
|
8.369.000.910
|
174.90 ₺
|
-9.98 %
|
7.898.025.297
|
13.50 ₺
|
-0.22 %
|
6.370.807.429
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
8.25 ₺
|
10.00 %
|
72.489.178
|
15.10 ₺
|
9.98 %
|
240.083.646
|
11.14 ₺
|
9.97 %
|
108.952.674
|
17.55 ₺
|
9.96 %
|
29.961.143
|
13.47 ₺
|
9.96 %
|
119.377.982
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.42 ₺
|
-10.00 %
|
199.015.753
|
174.90 ₺
|
-9.98 %
|
7.898.025.297
|
11,090.00 ₺
|
-9.98 %
|
1.339.225.435
|
24.76 ₺
|
-9.96 %
|
292.325.803
|
142.00 ₺
|
-9.96 %
|
2.319.885.649
Serbest Piyasada döviz fiyatları (29 Aralık 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,20 artarak 42,93 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,29 yükselerek 50,64 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,93 ₺
|
0,20 %
|
E
|
50,64 ₺
|
0,29 %
Altın fiyatlarında son durum (29 Aralık 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde -4,74 azalış ile 4.318,52 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -4,10 düşüşle 5.994,28 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.800,65 olurken, Cumhuriyet altını ise 39.082,73 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.318,52 ₺
|
-4,74 %
|
5.994,28 ₺
|
-4,10 %
|
39.082,73 ₺
|
-4,10 %
|
9.800,65 ₺
|
-4,10 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,50 azalış ile 87.484,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,83 düşüş ile 2.931,36 doları buldu. Brent Petrol ise 62,02 dolar