Piyasalarda yoğun haber ve veri gündemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaPiyasalar
ABONE OL

Piyasalarda yoğun haber ve veri gündemi

Geçen hafta küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları izlenirken, bu hafta da devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları, tahvil piyasasının seyri ve yoğun veri gündemi takip edilecek

Piyasalarda yoğun haber ve veri gündemi
AA

Geçen hafta küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları izlenirken, bu hafta da devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları, tahvil piyasasının seyri ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Yükselişini üst üste sekizinci haftaya taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,75'e kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek yeni haftaya yüzde 1,68'den başladı.

Geçen haftanın son işlem gününde, Fed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ve bu ay sonu süresi dolacak ek kaldıraç oranında (SLR) uzatmaya gitmeyeceğini duyurmasının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün içinde karışık bir seyir izledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,71 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 yükseldi.

Avrupa borsalarında ise cuma günü Kovid-19 salgınında 3. dalga endişelerine paralel bölgesel de olsa sıkı tedbirlerin alınması, pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesine neden oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,07 ve Almanya'da DAX 30 endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise cuma günü sakin bir seyir izleyerek haftayı 1,1907'den tamamlamasın sonrası bugün 1,1895'ten işlem görüyor.

Asya tarafında, bugün Çin Merkez Bankası (PBoC) bir yıllık faiz oranını yüzde 3,85'te sabit bırakarak, üst üste 11. ayda da para politikasında değişikliğe gitmedi. PBoC'nin kararı sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kaybederek günü 1.528,99 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 1,5 azalışla 7,2189'da kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası sığ olan piyasalarda oynaklığın arttığını, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı ilk açıklamada "enflasyonla mücadelede kararlılık" vurgusu öne çıktı. TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydeden Kavcıoğlu, "Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bugün yaptığı açıklamada "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı. Maliye politikalarının, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulanmaya devam edileceğini kaydeden Elvan, "Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek. Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, küresel piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söyledi.

Bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.450 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2020 iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, şubat ayı yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı cari işlemler dengesi

17.00 ABD, şubat ayı mevcut konut satışları

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Bakan Elvan'dan önemli açıklama
PARABakan Elvan: Serbest piyasadan taviz yok
SON DAKİKA! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan bankalarla ilk temas! - Haberler
PARATCMB Başkanı'nın ilk teması bankalarla
TCMB Başkanı Kavcıoğlu banka müdürleriyle görüşecek
PARAYeni TCMB Başkanı'ndan ilk görüşme
Kredi faiz oranları 2021: Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayı
PARAEkonomiye ilişkin bazı düzenlemeler Resmi Gazete'de
Merkez Bankası'ndaki değişim piyasalara nasıl yansıdı - haberler
PARAMB'deki değişim dövize nasıl yansıdı?
Küresel piyasalarda enflasyon endişesi sürüyor
PARAKüresel piyasalarda enflasyon endişesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilecek
PARADöner sermaye işletmesine 100 milyon lira
Kredi faiz oranları 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları
Dijital Euro'nun çıkması 5 yılı bulabilir
PARAECB'den 'dijital Euro' açıklaması