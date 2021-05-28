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Piyasalarda yoğun veri gündemi

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.

Piyasalarda yoğun veri gündemi
AA

Küresel ölçekte açıklanan makroekonomik veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesine neden olurken, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları 22 Mayıs ile biten haftada 406 bine gerileyerek beklentilerden fazla düşüş gösterdi. Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 büyürken, dayanıklı mal siparişleri ise nisanda aylık yüzde 1,3 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, enflasyondaki artışın geçici olacağını ancak bu yılın sonuna kadar sürebileceğini ifade etti. Faiz oranlarının olağanüstü seviyede düşük olduğuna işaret eden Yellen, toparlanmadan sonra bile çoğu ekonomistin bunun devam edeceğine inandığını ifade etti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,41 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,01 ile sınırlı düşüş kaydetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden, ülkeyi daha rekabetçi hale getirmek amacıyla 2022 mali yılı için bugün 6 trilyon dolarlık bir harcama bütçesi sunacak.

Analistler, bütçe sunumuna ilişkin gelişmeler ve yoğun veri takviminin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da tüketici güven endeksinin önceki aya göre yükselmesine karşın beklentilerin altında kalmasının ardından borsalarda karışık bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise 1,2150-1,2200 bandında dengelendi.

Bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Açıklanan verilere göre Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yıllık yüzde 0,4 gerilerken, işsizlik oranı yüzde 2,8'e yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Korede Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, Türk lirası varlıklardaki negatif ayrışmanın dün de sürdüğü görüldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kaybederek günü 1.415,03 puandan tamamladı. Dün 8,5441 ile 6 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/TL ise, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 8,5009'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4950 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal istikrar raporu, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde açıklanacak tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye değerlendirmesini piyasalar kapandıktan sonra yayımlamasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Standard & Poor's, ocakta yayımladığı değerlendirmede Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

10.30 Türkiye, Finansal İstikrar Raporu

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı tüketici güven endeksi

15.30 ABD, nisan ayı kişisel gelir ve harcamalar

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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