İşlenmiş tarım ürünleri ihraç etmek üzere kurulan K.F.C AŞ'nin ABD merkezli dev gıda zincirleriyle yaptığı anlaşmalar kapsamında başlattığı jalapeno biberi tarımı, 16 yıllık süreçte 6 ilden 12 bin tonluk ihracatın yapıldığı bir sektör yarattı.
Dünya çapında restoran ve paket servisleri bulunan pizza ve sandviç üreticileri için sözleşmeli olarak yapılan üretim, yaklaşık bin dekar alanda gerçekleştiriliyor.
Anavatanı Meksika olan jalapeno biberi, Ege ovalarında yüksek verimle yetiştiriliyor. Temmuz ayında hasat edilerek 1 tonluk tanklarda turşu yapılan biberler ihraç ediliyor.
Yüksek verim sayesinde çiftçinin de tercih ettiği jalapeno, başta ABD olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor.
Firma, bu yıl yapacağı biber turşusu ihracatıyla 10 milyon dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor.
Şirketin Satın Alma Müdürü Basri Karaorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak jalapenoda fiyatı dengede tutmak, hem üretici hem de tüketici mağduriyetini ortadan kaldırmak için sözleşmeli tarım modeliyle üretim yaptıklarını söyledi.
Meksika biberinin Ege'de 6 ilde yetiştirildiğini belirten Karaorman, "Jalapeno biberini dünyanın en büyük pizza ve sandviç zincirlerine satıyoruz. Biz bu firmalarla yıllık anlaşmalara imza atıyoruz ve anlaşmalar dahilinde firmalara ürün tedariki yapıyoruz. Bu biber türünü Türkiye'ye ilk olarak biz getirdik. 2002 yılında 2 bin ton biberle başladığımız serüven bugün 12 bin ton ihracata ulaştı. Hedefimiz 20 bin ton ihracata imza atmak." diye konuştu.
EN FAZLA İHRACAT ABD'YE
Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye 91 ülkeye biber turşusu satıyor.
Biber turşusu ihracatında ilk sırada jalapeno yer alıyor. Türkiye, 2018'in ilk 6 ayında 25 milyon 567 bin dolarlık jalapeno ihracatına imza attı.
Jalapeno turşusu ihracatında 7 milyon dolarla ABD ilk sırada bulunurken, bu ülkeyi 5,5 milyon dolarla Almanya ve 3 milyon dolarla İngiltere izledi.
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