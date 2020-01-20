Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı, 30 Temmuz 2016'da Burgudere köyü Masala mevkisinde yük treninin geçişi sırasında teröristlerin el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu raydan çıkan 5 vagonun kaldırılması için TCDD ile temasa geçti.
AA'nın haberine göre, yapılan çalışmanın sonucunda jandarma gözetiminde, raydan çıkan vagonlar vinçle bulundukları yerden kaldırıldı.
Elazığ-Tatvan seferini yapan 53014 sefer sayılı yük treninin 30 Temmuz 2016 günü Burgudere köyü Masala mevkisinden geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen saldırıda yük treninin 5 vagonu raydan çıkmıştı.
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