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        Haberler Dünyadan Placebo'nun solisti Brian Molko, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye "Nazi" ve "faşist" dediği için hakaretten yargılanacak - magazin haberleri

        Placebo'nun solisti Brian Molko, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye hakaretten yargılanacak

        İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko, 2023'te Torino'daki konseri sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye 'Nazi' ve 'Faşist' dediği için yargılanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:21
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        Başbakana hakaretten yargılanacak
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        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 11 Temmuz 2023'te Torino'daki konserde sahnedeyken kendisine 'Faşist' ve 'Nazi' diyen Placebo'nun solisti ve gitaristi Brian Molko'ya Ağustos 2023'te dava açmıştı. Mart 2024'te Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret suçlarına yönelik özel süreçte bir sonraki aşama olan yargılamaya geçilebilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep etmişti.

        Dün itibarıyla İtalya Adalet Bakanlığı, savcıların 52 yaşındaki İskoç asıllı ABD'li müzisyene yönelik resmi suçlama talebini onayladı. Böylece Molko, Başbakan Giorgia Meloni'ye yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılanmaya başlayacak.

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        Soruşturma dosyasında Brian Molko'nun belirli bir kişiye yönelik doğrudan ithamda bulunması ve kamuya açık ortamda bu ifadeleri kullanması, suçun ağırlaştırıcı unsurları olarak değerlendirildi.

        Brian Molko'nun yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde para cezası alabileceği ifade edildi.

        Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği 11 Temmuz 2023'teki konserde Placebo solisti Brian Molko'nun, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için "Irkçı, faşist ve Nazi" gibi sözlerin yanı sıra bazı hakaret içeren ifadeler kullandığı, konserde güvenliği sağlayan İtalyan Jandarması'nın da bu durumu savcılığa rapor ettiği bildirilmişti.

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

        GÖÇMENLERE VE EŞCİNSELLERE SINIRLAMA POLİTİKASI

        Sağ partili bir politikacı olan Giorgia Meloni, Ekim 2022'deki seçim sonucunda İtalya'nın ilk kadın başbakanı oldu.

        Göç karşıtı politikaları ve LGBTİ haklarını sınırlama planlarıyla öne çıkan Meloni, daha önce odak noktasının 'geleneksel Hıristiyan aile değerleri'nin yanı sıra kürtajın önlenmesi, AB anlaşmalarının yeniden müzakere edilmesi ve vergilerin düşürülmesi olacağını söylemişti. Meloni ayrıca eşcinsel çiftlerin taşıyıcı anneliğe ve evlat edinmeye erişimini azaltacağına da söz verdi.

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        #Giorgia Meloni
        #Brian Molko
        #placebo
        #hakaret davası
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