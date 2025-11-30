Planların iptal olduğu o günler için: Yağmurlu havaların atmosferine uygun birbirinden güzel 10 film!
Bazı günler hava öyle kapanır ki tek seçenek battaniyenin altına girip film açmaktır. Dışarıdaki gri manzara sinema keyfini artırır, doğru filmi seçmek ise bütün havayı değiştirir. Yağmurlu havalara en çok yakışan filmleri bir araya getirdik. İşte detaylar…
Planların iptal olduğu, gök gürültüsünün fon müziği gibi çalıştığı günlerde film izlemek kadar doğru bir seçim yok. Ancak her film yağmurun yarattığı o özel atmosfere uymaz. Biz de tam o hisse denk gelen yapımları sıraladık. Detaylar haberimizin devamında…
MOONRISE KINGDOM
Wes Anderson’ın pastel tonlu evreninde geçen film, iki çocuğun kaçışı ve yaklaşan fırtına etrafında şekilleniyor. Hem masalsı hem melankolik havasıyla tam bir yağmurlu gün filmi.
GARDEN STATE
Yirmili yaşların belirsizliğini anlatan film, eve dönmenin yarattığı duygusal boşluğu sade bir tonla işliyor. Yağmur sesiyle birleşince etkisi artıyor.
THE TRUMAN SHOW
Jim Carrey’nin en ciddi rollerinden biri olan film, hayatının gizlice yayımlanan bir TV programı olduğunu bilmeyen Truman’ın uyanışını anlatıyor. Teknoloji, mahremiyet ve yalnızlık üzerine düşündüren yapısı, kapalı ve gri havalara pek iyi gidiyor.
EVERYBODY WANTS SOME!!
80’ler üniversite hayatını anlatan film; sıcak, gevşek, bol müzikli bir enerji taşıyor. Yağmurun kasvetini kırmak isteyen, ama aşırı tempoya da girmek istemeyenler için iyi bir denge.
O BROTHER, WHERE ART THOU?
Coen Kardeşler’in modern Odesa uyarlaması, sıcak tonları ve folk müzikleriyle nostaljik bir kaçış hikâyesi anlatıyor. Yağmurda izlenince daha da eski bir masal havasına bürünüyor.
THE LORD OF THE RINGS (1978)
Ralph Bakshi’nin rotoskopi tekniğiyle çekilmiş animasyonu, klasik LOTR hikâyesine daha karanlık ve tuhaf bir yorum getiriyor. Alışılmış üçlemeden farklı bir deneyim arayanlar için.
HIGH FIDELITY
Müzik takıntılı bir plak dükkânında geçen film, eski ilişkilerle yüzleşen Rob’un hikâyesi üzerinden hem komik hem hüzünlü bir ton yakalıyor. Pencereye vuran yağmurla müzik listesi yapma isteği tetikleniyor.
CLUE
Kutu oyunundan uyarlanan Clue, tek mekânda geçen hızlı tempolu bir suç komedisi. Fırtınalı bir gece, karanlık bir malikane, birbirinden tuhaf konuklar ve her izleyicide farklı bir son hissi yaratan üç ayrı final… Yağmur sesi eşliğinde kafa dağıtmalık, temposu yüksek bir seçenek.
PIG
Nicolas Cage’in şaşırtıcı derecede sakin ve duygusal performansı, kayıp bir domuzun peşine düşen eski bir şefin hikâyesini merkeze alıyor. Yavaş ilerleyen, içe kapanık atmosferi yağmur altında izlemek için ideal.
IT
Stephen King uyarlaması It, küçük bir kasabayı korkutan Pennywise’ın hikâyesi. Hem güneşli hem yağmurlu anlara sahip bu gerilim filmi, dışarıda gök gürlerken atmosferi ikiye katlıyor.
Görsel kaynak: IMDb