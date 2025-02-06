Plasenta yenir mi, sağlığa zararı var mı? Plasenta yemek günah mı?

Son yıllarda farklı kültürlerde doğum sonrası plasenta tüketimi tartışmalı bir konu haline geldi. Doğum sırasında bebeğin oksijen almasını ve beslenmesini sağlayan organlardan biri olan plasenta, doğumdan sonra vücuttan atılır. Hem dini açıdan hem de sağlık açısından tartışma yaratan Plasenta tüketiminin faydalı olduğu iddiaları bulunur. İçerdiği besin öğeleri ile kimileri için faydalı olarak görülebilen plasenta tüketimi, kimileri için ise bilimsel temele oturtulmamış risk taşıyan bir durum olarak görülür. Plasenta yenir mi, Plasenta yemek zararlı mı? sorularının yanıtı için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına çevrildi. İşte Plasenta tüketiminin sağlığa faydaları ve zararlarına ilişkin detaylar…

PLASENTA YENİR Mİ?

Dünya genelinde popülerleşmeye başlayan plasenta tüketimi. Özellikle Batı ülkelerinde kullanılır. “Plasenta kapsülleri” ya da “Plasenta yeme” olarak adlandırılan bu uygulama genellikle doğumdan sonra yapılır. Kurutularak, pişirilerek ya da kapsül halinde tüketilir. Bu yöntemi savunanlar, doğum sonrası plasenta tüketiminin annelerin iyileşmesine katkı sağladıkları ve depresyon risklerini azalttıklarını iddia ederler. Fakat bilimsel olarak bu iddiaları destekleyen yeterli kanıtlar bulunmaz. Plasentanın içeriğindeki bazı mineral ve vitaminler dengeli bir diyetle zaten alınabilir. Plasenta tüketiminin potansiyel riskleri ve yan etkileri göz önüne alındığında bu uygulamanın güvenilir olmadığı vurgulanır.

PLASENTA YEMEK ZARARLI MI?

Plasenta tüketiminin birçok alası riski ve zararı bulunur.Plasenta tüketiminin olası zararları şu şekildedir;

Bakteriyel Enfeksiyonlar: Doğum esnasında anne ve bebeğin vücudundan atılan plasenta, bakterilerle temas edebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.

Toksinlerin Birikimi: Anne vücudundaki atık madde ve toksinleri süzme görevini üstlenen plasentanın tüketimi toksinlerin vücut geri alınmasına sebebiyet verebilir.

Besin Değeri Belirsizliği: Sağlıklı bir diyetle birlikte alınabilecek kadar besin içeren plasentanın, sağlık açısından büyük bir yarar sağladığına ilişkin bilimsel bir kanıt bulunmaz.