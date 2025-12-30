Plastik market poşetine zam geliyor! 2026'da plastik poşet fiyatı kaç lira olacak?
Güncel fiyatı 50 kuruş olan plastik poşete 2026 yılında zam geliyor. 12 Kasım'da gerçekleşen Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı ile yeni market poşeti ücreti belirlendi. Bu kapsamda "Zamlı poşet fiyatı kaç lira, ne zamandan itibaren geçerli olacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte 2026 plastik poşet zammı…
2026 yılında market poşetine zam geliyor. 2019 yılında 25 kuruş olarak belirlenen market poşeti fiyatı, 2025’te 50 kuruşa yükselmişti. Kasım ayında düzenlenen Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı sonucunda, 2026 yılında plastik poşet ücretine yeniden zam geldi. Peki plastik poşet fiyatı ne kadar oldu, zamlı poşet fiyatı kaç TL? İşte 2026 zamlı poşet fiyatı haberimizde...
PLASTİK POŞETE ZAM GELDİ
2026 ile birlikte uygulanacak plastik poşet bedelini belirlemek amacıyla 12 Kasım'da Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı düzenlendi.
Toplantı sonucunda 2026 yılında plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.
2026 ZAMLI POŞET FİYATI NE KADAR OLACAK?
2026 yılında plastik poşet fiyatı 1 lira olacak.