Podyumlardan film setlerine tüm dünyanın tanıdığı anneler ve kızları!
Anne ve kızlar arasındaki bağ, bazen sadece kan bağıyla sınırlı kalmaz; yetenek, stil ve sahne ışığı da nesilden nesile aktarılır. Hollywood ve moda dünyasında, isimleri tüm dünyada bilinen bu ikililer, başarıyı bir aile geleneği haline getirdi!
Bazı anneler sadece çocuklarına ilham vermekle kalmaz, onlarla birlikte yıldız olur. Dünya çapında ünlenen bu anne-kız ikilileri, hem kariyerleri hem de güçlü bağlarıyla hafızalara kazındı...
ZOË KRAVITZ VE LISA BONET
Zoë Kravitz, sadece annesi Lisa Bonet'e fiziken benzemekle kalmıyor, aynı zamanda onun oyunculuk tutkusunu da devraldı. "Mad Max: Fury Road", "Big Little Lies" ve "The Batman" gibi önemli projelerde yer alarak başarısını kanıtladı.
MAYA HAWKE VE UMA THURMAN
Uma Thurman sahnede ve beyazperdede parlamaya devam ederken, kızı Maya Hawke da kendi yeteneğiyle dikkat çekiyor. Maya, "Once Upon a Time in Hollywood" ve "Stranger Things" gibi yapımlarda rol aldı ve adeta parlayan yeni bir yıldız oldu.
RUMER, TALLULAH VE SCOUT WILLIS İLE DEMI MOORE
Demi Moore'un kızları da sanat dünyasında adlarından söz ettiriyor. Rumer Willis, "The House Bunny" ve "Once Upon a Time in Hollywood" gibi filmlerde rol aldı ve "Dancing with the Stars"ın 20. sezonunu kazandı. Scout ve Tallulah ise daha çok aktivist yönleriyle ön planda.
WILLOW SMITH VE JADA PINKETT SMITH
Willow Smith müzik dünyasında adını büyük sanatçılarla yaptığı iş birlikleriyle duyurdu. Machine Gun Kelly, Camila Cabello ve Travis Barker gibi isimlerle çalıştı. Ayrıca annesi Jada Pinkett Smith ile birlikte "Red Table Talk" programını sunuyor.
GIGI HADID, BELLA HADID VE YOLANDA FOSTER
Anne gibi kızlar! Gigi ve Bella Hadid, anneleri Yolanda Foster gibi moda dünyasının en gözde modelleri arasında. Üstelik neredeyse akla gelen her büyük moda markasıyla çalıştılar.
BEYONCÉ VE BLUE IVY
Queen B, yani Beyoncé, 2012 yılında kızı Blue Ivy'yi kucağına aldı. Blue büyüdükçe, annesinin turnelerinde sahneye çıkmaya da başladı. Düşünsenize, anneniz Beyoncé ve bunu arkadaşlarınıza anlatabiliyorsunuz!
CINDY CRAWFORD VE KAIA GERBER
Efsanevi süper model Cindy Crawford’un kızı olmak, büyük bir mirası devralmak demek. Kaia Gerber da annesinin izinden giderek 2017 yılında podyuma adım attı ve ailenin genetik şıklığını kanıtladı. İkili sık sık birlikte fotoğraf paylaşıyor ve hayranlarının kalplerini ısıtıyor.
ANDREA SWIFT VE TAYLOR SWIFT
Bir "Swiftie" iseniz, Taylor Swift’in annesi Andrea Swift'i zaten yakından tanıyorsunuzdur. Değilseniz bile bilin ki anne-kız arasındaki bağ gerçekten çok güçlü! Andrea Swift, Taylor’ın neredeyse tüm ödül törenlerine, konserlerine ve özel etkinliklerine katılıyor. Hatta Taylor, "Soon You'll Get Better" adlı duygusal şarkısını annesine ithaf etti.
LEA THOMPSON VE ZOEY DEUTCH
Aynı sektörde çalışmak birçok anne ve kız için büyük bir şans. Oyuncu Lea Thompson ve kızı Zoey Deutch için de durum böyle. Lea son olarak "Invincible" adlı dizide rol alırken, Zoey "Set It Up" ve "Before I Fall" gibi filmlerle dikkatleri üzerine çekti.
BLYTHE DANNER VE GWYNETH PALTROW
Bazen romantik komedi ve duygusal filmlere olan sevgi aileden geliyor. Bazen de o filmlerin yıldızı olmak kan bağıyla aktarılıyor. Blythe Danner ve Gwyneth Paltrow, farklı dönemlerde birçok popüler filmde yıldızlaşarak sinema tarihine adlarını yazdırdı. İkiliyi bu kadar özel kılan da tam olarak bu.
KRIS JENNER VE KIZLARI
Kris Jenner ve kızları Kim, Kourtney, Khloé, Kendall ve Kylie, sadece Amerika'nın değil tüm dünyanın tanıdığı isimler haline geldi. Reality TV dünyasında başlayan yolculukları, moda, kozmetik ve sosyal medyayı etkileyen bir imparatorluğa dönüştü.
Fotoğraf kaynak: AP