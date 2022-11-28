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Severek yediğimiz poğaça neden pişmanlık yaratarak midemizi yakar?

Sabahları severek yediğimiz poğaça genellikle yedikten sonra mide yanması şikâyetiyle pişmanlık yaratır. Özellikle reflü ve gastritiniz varsa muhtemelen o gün size çile gibi gelebilir. Tüm bu şikâyetleriniz yoksa bile sık sık tükettiğiniz takdirde kalori almanız da mümkün. Yediğimiz poğaçalar midemizi neden bu kadar rahatsız ediyor sizin için derledik.

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  • Poğaça neden midemizi yakar? Sabahları poğaça yedikten sonra neden mide yanar ve ekşir?

    FAZLA MAYADAN KAYNAKLANIYOR

    Poğaçanın içerisinde bulunan malzemelerin birçoğu diğer hamur işi ürünler yapılırken de kullanıyor. Yani temel nedeni un veya yağ değil. Poğaça hamurunda kullanılan mayadan kaynaklanıyor.

    Bazı pastane veya üretim yerlerinde maya miktarı poğaça daha şişkin gözüksün diye fazla kullanılıyor.  Bu nedenle iyi poğaça puf puf şiş olur gibi düşüncelere aldanmamak gerekiyor.
  • Poğaça neden midemizi yakar? Sabahları poğaça yedikten sonra neden mide yanar ve ekşir?

    Elbette defalarca kez kullanılan yağlarda mideyi etkileyen önemli faktörlerdendir. Örnek olarak aynı yağ içerisinde kızartılan patatesler midenizi yakmazken poğaça yakar.
  • Poğaça neden midemizi yakar? Sabahları poğaça yedikten sonra neden mide yanar ve ekşir?

    FERMENTE SÜRESİ VE KULLANILAN YAĞDA ETKİLİYOR

    Midenizin yanmasının sebebi ise hamura katılan mayanın fermente süresi ve hamurun sıcaklığıyla ilgilidir. Fermantasyon sürecini düzgün yapan pastaneleri tercih etmenizde fayda var.
  • Poğaça neden midemizi yakar? Sabahları poğaça yedikten sonra neden mide yanar ve ekşir?

    Vücudumuz fazla mayayı atabilmek için antikor üretir, özellikle mayaya alerjisi olan insanlar daha fazla belirti gösterir.

     

    Deride dökülmeler, baş dönmesi, eklemlerde ağrı, aşırı şişkinlik, mide ekşimesi gibi sorunlarla karşılaşırlar.

     
  • Poğaça neden midemizi yakar? Sabahları poğaça yedikten sonra neden mide yanar ve ekşir?

    Her gün kahvaltıda en iki poğaça yiyen bir insanın kanında şeker miktarından dolayı tortulaşma ve kılcal damarlarda tıkanma meydana gelir. 

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