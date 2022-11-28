FAZLA MAYADAN KAYNAKLANIYOR

Poğaçanın içerisinde bulunan malzemelerin birçoğu diğer hamur işi ürünler yapılırken de kullanıyor. Yani temel nedeni un veya yağ değil. Poğaça hamurunda kullanılan mayadan kaynaklanıyor.

Bazı pastane veya üretim yerlerinde maya miktarı poğaça daha şişkin gözüksün diye fazla kullanılıyor. Bu nedenle iyi poğaça puf puf şiş olur gibi düşüncelere aldanmamak gerekiyor.