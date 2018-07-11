Pohang Steelers - FC Seoul maçı istatistikleri

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Pohang Steelers, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü FC Seoul takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. 19 puanlı Pohang Steelers 8. sırada bulunuyor, FC Seoul 16 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Pohang Steelers, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Seoul son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 539 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Pohang Steelers kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, FC Seoul sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Pohang Steelers son hafta oynanan Suwon Blue Wings maçında 1-1 berabere kaldı.

FC Seoul ise Sangju Sangmu karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Pohang Steelers, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 8 gol yedi.

FC Seoul, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. FC Seoul, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.