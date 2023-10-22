Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve eşinin de bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

AA'da yer habere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Fotoğraf: DHA Açıklamada, şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı aktarıldı. REKLAM Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.

Fotoğraf: İHA Açıklamada ayrıca maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

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