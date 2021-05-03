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Araç servis hizmeti markası Aşin Otomobil, polen filtreleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Modern otomobillerin hepsinde görev yapan bu filtreler, polenlerin, tozların, partiküllerin, ağaç yapraklarının, böcek tortularının yaşam alanına girmesini engelliyor.

Ancak değişimi geciktirilen bu filtreler, zaman içerisinde havalandırma sisteminde ve kabinde birçok mantar, küf, bakteri ve virüsün üremesine sebep olarak önemli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ömrünü tamamlayan filtre, astım, alerjik rinit, lejyoner hastalığı ve virüs ve bakterilerin sebep olduğu birçok enfeksiyona davetiye çıkarıyor.

İç mekanda kötü bir koku yayan eskimiş polen filtreleri, camların buğulanmasına neden olarak sürüş güvenliğini de tehdit edebiliyor.

Sürücülerin kısıtlamalar yüzünden araçlarını uzun zamandır ihmal ettiğini dile getiren Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, "Üreticilerin hemen hepsi, polen filtrelerinin yılda bir kez değişimini öneriyor. Ancak şehir içinde sık yolculuk yapıyorsanız ve aracınızda sürekli farklı insanlarla yolculuk ediyorsanız 6 ayda bir polen filtresinin değişimini şiddetle tavsiye ediyoruz. Uzun süre aynı filtrenin kullanılması, birçok zararlı organizmanın konaklanmasına imkan tanıyarak hastalıklara sebep oluyor. Üreticilerin önerdiği mikro filtreler karbon alaşımıyla çok daha iyi koruma sağlıyor"dedi.