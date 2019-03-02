Yer, Tekirdağ...

Malkara'daki bir birlikte vatani görevini yapan Ali S., daha önce işlediği bir suçtan dolayı hakkındaki 10 yıl hapis cezası kesinleşince, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Ali S., polis aracına bindirilerek, Tekirdağ'a cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Araç, İnecik Mahallesi yakınlarına geldiğinde Ali S., firara teşebbüs etti. Aracın kapısını açıp yola atlayan Ali S., yaralandı.

Kanlar içinde kalan Ali S.'ye ilk müdahaleyi, polis ekiplerinin çağırdığı sağlık ekipleri yaptı. Ali S., Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Ali S.'nin tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.