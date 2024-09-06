Polis havaya ateşe açarak ayırdı
Aksaray'da iki grup alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Polis yumruklu ve kürekli kavgayı havaya ateş açarak ayırdı
Aksaray’da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu ve kürekli kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İki grup arasında alacak verecek husumeti nedeniyle çıkan tartışma, tekme, yumruklu ve kürekli kavgaya dönüştü.
Polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları güçlükle ayırdı. Bayram A (46), Hakan A (45), Eray A (26) ve Ayhan A (56) kürek darbeleri ile kanlar içinde kalarak yere yığıldı.