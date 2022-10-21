Polis memuru, karısını ve kayınpederini öldürdü!

Başkentte polis memuru Serkan Eke, eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'u öldürdükten sonra hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre, Elmadağ'da yaşanan olayda polis memuru Eke, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi ve kayınpederinin içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu. Eke ile eşi ve kayınpederi, araçlarından inerek tartışmaya başladı.