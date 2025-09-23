Polis memurunun kahreden ölümü!
Hatay'da acı bir olay yaşandı. Kentte polis memuru Murat Kına, halı sahada futbol oynadığı sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kahreden olayın görüntüsü ortaya çıktı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan polis memuru Murat Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı.
İHA'nın haberine göre Kınalı, meslektaşlarınca gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki polis memuru Murat Kına, bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşarak yere yığıldı.
FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA
Meslektaşları Kına'ya yardıma koşarken ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İlk müdahalesi yapılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Kına, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada yere yığıldığı anlarsa kameraya yansıdı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle uğurlanan Kına'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi. Kına'nın cenazesinde oğlunun, babası Kına'nın fotoğrafını öptüğü anlar yürekleri dağladı.