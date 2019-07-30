Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Şişli, Yayla Mahallesi'nde 5 Temmuz tarihinde evine girmek üzere olan Ziver Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelebi, polise şaşırtan ifade verdi. Kendisini kuzeni "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin vurdurduğunu iddia etti. Bunun üzerine Şişli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ARALARINDA HUSUMET ÇIKTI

Başlatılan soruşturmada ortaya çıkan ayrıntılara göre Ziver Çelebi'nin, Sabri Çelebi ile birlikte bir eğlence mekanı işletiyordu. Ancak daha sonra Ziver Çelebi, Sabri Çelebi'nin yanından ayrılarak Faruk İ. ile başka bir mekan işletmeye başladı. İddialara göre bu nedenle de aralarında husumet başladı. Ziver Çelebi poliste verdiği ifadesinde "Bu husumet sonrasında ortağım Faruk İ. vuruldu. Ondan sonra Sabri Çelebi beni defalarca arayarak tehdit etti." dedi

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis yaptığı çalışmalar sonucu yaralama olayına karışan Mehmet Kadri Y. (25),Ferhat D. (19),Mustafa B. (20) ve Mahsun T.'(20)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerden Ferhat D.'nin daha önce iki kişiyi Ziver Çelebi'nin vurulması için ikna etmeye çalıştığı, ancak kabul etmedikleri için dövdüğü, onlarda bulunan 1000 lirayı gasp ettiği öğrenildi.

PALALI ARANIYOR

Poliste işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklandı. Polis tarafından aranmaya başlanan Palalı Sabri’nin yurt dışında oldu belirlendi. Sabri Çelebi, polis tarafından takibe alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.