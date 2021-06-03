Döven polisle ilgili şoke eden gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, 2020 yılının aralık ayında Esenyurt’ta bulunan bir sitenin içinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddiaya göre Gökçe Yaşar (32) isimli kadın pandemi nedeniyle kısıtlama saatinde site içerisinde başka bir blokta bulunan arkadaşının evine gitti. Dönüşte site içerisinde dolaşan polis ekibi kadını durdurarak nereye gittiğini sordu.

ARAÇTAN İNEN POLİS DARP ETMEYE BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre Gökçe Yaşar, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü polis memuru A.C.Y. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası A.C.Y. araçtan inerek Yaşar’ı darp etti. Yaşar’ın darptan dolayı kafasında kolunda çenesinde ve sırtında ödem ve morluklar oluşurken görevli memura mukavemet ettiği gerekçesiyle de karakola götürdü. Her iki tarafta darp raporu alıp birbirinden şikayetçi oldu. Konu yargıya taşındı konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

FETÖ'DEN 2 AY UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Polis memuru A.C.Y.’nin ise görev yeri değiştirildi. Bir süre önce nişanlısının intiharı ile psikolojik sorunlar yaşayan polis memurunun FETÖ soruşturması geçirdiği ve 2 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

"ÖNCE DARP RAPORU VERMEDİLER"

Yaşanan olayı anlatan Gökçe Yaşar, “Site içerisinde bir bloktan başka bir bloğa giderken benim arkamdan polis içeri girdi direk benim yanıma geldi. 'Nereye gidiyorsun' diyerek bana hakaretler savurdu. Ben de benimle bu üslup ile konuşamayacağını söyledim ve daha büyük hakaret etti. Sonra yanıma gelip benden kimlik istedi. Kimlik yanımda değil deyince de araçtan inip ‘yürü karakola gidiyoruz’ dedi. Ben de üstümde şort olduğunu bu şekilde gidemeyeceğimizi söyleyince bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Daha sonrasında beni Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürdüler. Orada bana darp raporu vermediler sonradan karakola gittik ben de Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne gidip farklı bir darp raporu aldım” dedi.

"CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Yaşar, “Kafatasımda, burnumda, göz altımda, çenemde hatta kolumda da izler var. Şikayetçiyim. Şikayetçi oldum evet ceza almasını istiyorum. Bir polis yüzünden bütün polislerin bu şekilde yargılanması ve polisler hakkında kötü bir şey düşünülmesini de istemiyorum. Ben sadece bunun ceza almasını istiyorum” diye konuştu.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay anları sitenin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, polis memurunun araçtan inmesi ve sonrasında Yaşar ile tartışıp gözaltına almaya çalışmaları görülüyor.