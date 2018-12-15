Takip edip paraları alıyorlardı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu ve Nihat Uludağ'ın haberine göre, olayla ilgili çalışma başlatan Gasp ekipleri, önce mağdur kişileri mercek altına aldı. Yapılan incelemede, parası alınan mağdurlar yasa dışı bahis oynatan kişiler çıktı.

TAKİP EDİLİP PARALARI ALINIYOR

İddialara göre, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan mağdurlar, kazandıkları paraları çekmek için bankamatiğe gidiyorlardı. Parayı çektikten kısa bir süre sonra, kendisini polis süsü veren kişilerce araçla önü kesiliyordu. Polis kimliklerini gösteren şüpheliler, yasa dışı bahisten gelen paraya el koyuyorlardı.

GERÇEK POLİS ÇIKTI

Polis olayların gerçekleştiği noktalarda bir çok güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin izi bulundu. Çalışma da 9 şüpheli tespit edildi. Ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Bunlardan 5’i gerçek polis memuruydu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen tüm bilgiler İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a aktarıldı. Çalışkan’ın talimatı ile düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonla polis memurları Y.B., M.G., M.A.,E.D. ve M.C. adlı polis memurları ile birlikte Y.D.,M.A.,M.T. ve Ş.D. gözaltına alındı.

OLAY ÇÖZÜLDÜ

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili önemli detaylara ulaştı. Polisin ulaştığı detaylara göre, yasa dışı bahis işi yapan kişinin ismini polis memurlarına Y.D. ile M.A. veriyordu. Gelen hasılatın parasını bankamatikten çeken sanal kumarcı, polis memurları tarafından takip edilmeye başlanıyordu.

Bu takibin ardından uygun yerde polis operasyon yapıyormuş gibi yapan şüpheli polisler, bahisçiden yüklü miktarda parayı alıyorlardı. Soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen polis memurlarından Y.B.,M.G. ile M.A. ve işbirliği yaptıkları Y.D. ve M.A. tutuklandı. Bir polis memuru mahkemeden adli kontrolle serbest kalırken, 1’i polis 3 kişide savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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