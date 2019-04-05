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İstanbul Bahçelievler'de dün, günlük kiralanan bir dairede bulunan Afganistan uyruklu Najia Arabza adlı kadının cinayeti ile soruşturma tamamlandı. Cesedin bulunmasının ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin bavulla yukarı çıktığı görüldü.
KAMERADAN YOLA ÇIKILDI
Bir süre sonra merdivenlerden inen şüphelinin, güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü. Kameradan yola çıkan polis, şüphelinin Afganistan uyruklu 28 yaşındaki Zivar Gol Ravan olduğunu tespit etti. Zeytinburnu’nda oturduğu belirlenen zanlı kısa sürede yakalandı.
ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR
Yakalanan katil zanlısı polise ilk olarak, "Benimle evlenmek istemedi öldürdüm" dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin burada detaylı ifadesi alındı. İfadesinde Karabük’te imam nikahlı bir kadınla evli olduğunu anlatan zanlı, "İstanbul’da Najia’yla da imam nikahlı evliliğim vardı. Sık sık iş için buraya gelirim. Bu kez geldiğimde, Najia’nın başkalarıyla cep telefonunda mesajlarını gördüm. Karşı tarafa çıplak resimlerini göndermişti. Kızdım onun cep telefonunu kırdım" dedi. Bir süre sonra Najia Arabza’nın bu kez kendi cep telefonuyla başkasıyla mesajlaştığını iddia eden zanlı cinayeti işlediğini söyledi.
KAN DONDURAN İFADELER
Najia Arabza’yı boğarak öldürdüğünü söyleyen zanlı, cesedi satın aldığı bir bavula koyup, Bahçelievler’de günlük kiralanan bir eve gittiğini belirtti. Bindiği taksici aracılığı ile günlük daireye geldiğini polise anlatan zanlı, "Bavulu bıraktım. Dışarı çıkarken, güvenlik kameralarını gördüm. Najia ve benim kimliğimin tespit edilmemesi için geri döndüm" dedi. Zanlı, cesedin yüz derisini soyduğunu ve parmaklarını kestiğini söyledi. Kestiği bu parçaları da tuvalete atıp sifonu çektiğini anlattı. Ardından cesedi çekyata koyduğunu ve boş valizle çıkarak sanki ağırmış gibi taşıdığını ifade etti. Soruşturmanın ardından katil zanlısı adliyeye gönderildi.
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