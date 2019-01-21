Polisin dikkatinden hiçbir şey kaçmadı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre 9 Ocak Çarşamba günü Keşan'da ormanlık alanda gazete kağıdına sarılmış kesik bir insan kolu bulundu. Olay yerine hemen savcı ile birlikte Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri gitti. Bulunan kesik kol bozulmaya başlamıştı. Polis parmak izi için çalışma başlattı.

SİLİK PARMAK İZİ 5 MİLYON KİŞİYLE KARŞILAŞTIRILDI



Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği'nden 3 kişilik ekip, tüm parmaklardan aldığı izleri birleştirerek silik bir parmak izi elde edebildi. Ardından bu parmak izi Türkiye genelinde sisteme kayıtlı bulunan 5 milyon parmak iziyle karşılaştırıldı. Bir yandan bu tarama yapılırken polis, kesik kolun sarılı olduğu gazete parçasını da incelemeye aldı. Kağıt parçası, Keşan'da günlük olarak yayınlanan bir yerel gazeteye aitti ve 11 Aralık tarihliydi. Bunun üzerine polis cinayetin Keşan'da ve aralık ayında işlendiği kanısına vardı. Son olarak parmak izi sonucu geldi. Ancak tam bir eşleşme sağlanamamış parmak izinin benzerlik gösterdiği 50 isim belirlenebilmişti. Bu kişileri tek tek inceleyen polis sonunda öldürülenin bir gece kulübünde oryantal olarak çalışan Didem Uslu olduğunu tespit etti. Uzun süredir işe gitmeyen genç kadın için kayıp başvurusu olmaması dikkat çekti.

BABANIN SOĞUKKANLILIĞI



Savcının talimatı üzerine polis, arama için eve gitti. Evde baba Hasan Uslu ile anne Satı Uslu vardı. Baba, polisin "Kızın nerede?" sorusuna soğukkanlılıkla "15 Aralık'ta gitti. Sık sık dışarı gider. İzmir'e ya da Eskişehir'e gitti" yanıtı verdi. Polis evde arama yaparken, Didem Uslu'nun cep telefonunu buldu. Şüpheler döner ustası olarak da çalışan kasap baba Hasan Uslu üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Çünkü Didem'in cesedini ancak bir kasap ya da doktor bu şekilde parçalayabilirdi.

TANIK: DİDEM'İN YATAĞI DEĞİŞMİŞ



Delil bulmak için olayla ilgili araştırmasını derinleştiren polis evde herhangi bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için daha önceki durumunu bilen bir tanık buldu. Eve getirilen tanık, Didem'in yatağının yerine annesininkinin konulduğunu söyledi. Polisin ifadesine başvurduğu bir diğer tanık ise baba Uslu'nun kısa süre önce satın aldığı derin dondurucuyu ikinci el eşya olarak sattığını anlattı. Tüm bu bilgilerin ardından polis Hasan ve Satı Uslu çiftini gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Hasan Uslu, 14 Aralık'ta kızını öldürdüğünü, bir gün sonra cesedi parçalayıp derin dondurucuya koyduğunu ve parçaları da 7 gün içinde ormanlık alana attığını anlattı. Didem'i odasındaki yatağında öldürdüğünü itiraf eden baba, yatağı daha sonra parçaladığını söyledi. Tüyler ürperten ifadeler veren baba ve anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.