Denetim noktasından kaçanlar polise ateş açtı!

İstanbul Avcılar'da, Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki denetim noktasında dün akşam polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu siyah renkli otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalışırken, araçtan polislere ateş açıldı.
BİR POLİS BACAĞINDAN VURULDU
DHA'da yer alan habere göre açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi.
POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatıldı. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Şüpheli, emniyete götürülerek sorgulamasına başlanırken, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor.
Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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