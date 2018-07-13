Polisan Holding’in iştiraki Polisan Kansai Boya’nın ortağı Japonya’nın lider boya üreticisi Kansai Paint’in EMEA Bölge Toplantısı, İstanbul’da yapıldı. Toplantıya, Japonya Kansai Paint Co. Ltd. Başkanı Hiroshi İshino’nun yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde çok sayıda ülkedeki iştiraklerini temsilen üst düzey yöneticiler katıldı.

Japonya Kansai Paint Co. Ltd. Başkanı Hiroshi İshino, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede Polisan Kansai Boya’nın hem iç hem de dış pazarda güçlenmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Kansai Paint olarak yaklaşık 2 yıl önce Türkiye’de yarım asırlık geçmişe sahip değerli Polisan marka çatısı altındaki Polisan Boya ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyduğumuzu ve bu ortaklığın her iki taraf için son derece memnuniyet verici olduğunu belirtmek isterim. Toplantıya iştirak eden Kansai Paint EMEA bölgesi tüm iştiraklerimiz de bu başarılı ortaklığa şahitlik ediyor. Bu yıl faaliyete geçmesi planlanan Polisan Kansai Boya’nın yüksek kapasiteli tesisi hem iç hem de dış pazarda üretim merkezi olmaya hazırlanıyor. Kansai Grup olarak bu endüstriyel gücün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. “

Toplantıya katılan yöneticiler, Polisan Kansai Boya’nın, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 142 bin metrekarelik arazisi üzerinde inşa ettiği yeni boya üretim ve depolama tesisini de ziyaret etti.

Tesis, tam kapasite ile hizmete girdiğinde üç vardiyada, yılda 540 bin ton üretim yapma potansiyeline sahip olacak. Bu rakam, 2017 yılında 555 bin tona ulaşan Türkiye toplam dekoratif boya pazarı büyüklüğüne karşılık geliyor.

Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi, Kansai Paint ile 31 Ekim 2016 tarihinde yaptıkları anlaşmayla dev bir ortaklığa imza attıklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Aradan geçen süreçte ortaklığımız çok iyi gelişti. Aynı görüş ve vizyonu paylaşan iki firmanın ortaklığı Türk Boya Sanayisi’nin gelişmesine de büyük bir ivme kazandırdı. İki firmanın birbirini tamamlayan özelliklerinin piyasada yarattığı sinerji tüm paydaşlara katma değer olarak yansıyor. Asırlık geçmişiyle bir dünya şirketi olan Kansai Paint’in, böylesine önemli bir toplantıyı bizim ev sahipliğimizde İstanbul’da gerçekleştirmesini, ortaklığımızdan duydukları memnuniyetin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.”