Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Polise 7 yerinden bıçaklayan sanığa 17 yıl hapis | Son dakika haberleri

        Polise 7 yerinden bıçaklayan sanığa 17 yıl hapis

        Konya'da polisi 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Son savunmasında "Bana istediğiniz cezayı vermekte özgürsünüz" diyen sanık 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 20.11.2025 - 17:12 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polise 7 yerinden bıçaklayan sanığa 17 yıl hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay geçen yıl Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, sinir krizi geçiren Emre K.’ye müdahale için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emre K., elinde bıçakla evden koşarak eve gelen polisleri kovaladı, Mustafa T. adlı polis memurunu 7 kez sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Diğer polisler tarafından yaralanarak yakalanan şüpheli hakkında açılan davada karar duruşması görüldü.

        "ŞEYTANİ VARLIKLAR GÖRDÜM" DEMİŞTİ

        Duruşmaya “Kasten öldürme” suçundan sanık Emre K., müşteki Mustafa T. ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları Emre K.’nin akli dengesinin yerinde olmadığını, 10 yıldır uyuşturucu madde kullandığını ve olay sırasında da halüsinasyon gördüğünü öne sürdü. Ayrıca, avukatlar, saldırganın olay sırasında kendisinde olmayıp “Şeytani varlıklar gördüm” dediğini iddia etti.

        “EN AĞIR CEZAYI VERMEKTE ÖZGÜRSÜNÜZ”

        Tutuklu yargılanan sanık Emre K. ise son savunmasında “Verebileceğiniz en ağır cezayı vermekte özgürsünüz. Ben zaten o an kendimde değildim” dedi.

        17 YIL HAPİS CEZASI

        Mahkeme heyeti, Emre K.’yi 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay anında ilk etapta kaçıp saldırgana müdahale etmeyen polis memuru E.D.’ye 10 ay, polis memuru S.H.’ye ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor