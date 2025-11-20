Polise 7 yerinden bıçaklayan sanığa 17 yıl hapis

Olay geçen yıl Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, sinir krizi geçiren Emre K.’ye müdahale için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Emre K., elinde bıçakla evden koşarak eve gelen polisleri kovaladı, Mustafa T. adlı polis memurunu 7 kez sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Diğer polisler tarafından yaralanarak yakalanan şüpheli hakkında açılan davada karar duruşması görüldü.

"ŞEYTANİ VARLIKLAR GÖRDÜM" DEMİŞTİ

Duruşmaya “Kasten öldürme” suçundan sanık Emre K., müşteki Mustafa T. ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları Emre K.’nin akli dengesinin yerinde olmadığını, 10 yıldır uyuşturucu madde kullandığını ve olay sırasında da halüsinasyon gördüğünü öne sürdü. Ayrıca, avukatlar, saldırganın olay sırasında kendisinde olmayıp “Şeytani varlıklar gördüm” dediğini iddia etti.

“EN AĞIR CEZAYI VERMEKTE ÖZGÜRSÜNÜZ”

Tutuklu yargılanan sanık Emre K. ise son savunmasında “Verebileceğiniz en ağır cezayı vermekte özgürsünüz. Ben zaten o an kendimde değildim” dedi.