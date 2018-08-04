Araçtakilerden biri kaçmayı başardı

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Polisin durdurduğu otomobilden 400 kiloluk dana çıktı

İzmir-Ankara yolu Tariş uygulama noktasında görevli polis ekiplerinin sabaha karşı durdurduğu araçtan 400 kiloluk dana çıktı. Yaklaşık yarım saatlik uğraşla bulunduğu yerden çıkarılan ve yaklaşık 400 kilogram olduğu polis tutanağına geçen dana, kontrol noktasındaki bir direğe bağlanarak muhafaza altına alındı.

04.08.2018 - 12:37 | Güncelleme: AA

İzmir-Ankara yolu Tariş uygulama noktasında görevli polis ekipleri, sabaha karşı İzmir istikametine giden ve içinde 3 kişinin bulunduğu 35 UHN 02 plakalı otomobili durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları için kimlikleri istenen şüphelilerden biri kimliğinin yanında olmadığını beyan ettikten sonra gecenin karanlığından da yararlanarak kaçtı.

BATTANİYE HAREKET EDİNCE...

A.A'nın haberine göre, otomobilde yapılan detaylı aramada arka yolcu koltuğu kısmına serili battaniyenin hareket ettiğini gören polis, bu bölgeye büyükbaş hayvan gizlendiği tespit etti.

Yaklaşık yarım saatlik uğraşla bulunduğu yerden çıkarılan ve yaklaşık 400 kilogram olduğu polis tutanağına geçen dana, kontrol noktasındaki bir direğe bağlanarak muhafaza altına alındı.

Emniyete götürülen araç sürücüsü B.Ç'nin ifadesinde dananın firar eden ve gerçek ismini bilmediği "Sarı" lakaplı kişi tarafından Turgutlu ilçesindeki hayvan pazarından yüklendiğini, kendisinin nakliyeci olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Danayı İzmir'e 400 lira karşılığında götürmek üzere anlaştığını savunan B.Ç, yolda polisin durdurması sonrası "Sarı" lakaplı şahsın aranmasının olduğunu belirterek kaçtığını söyledi.

Hırsızlık şüphesi üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçen polisler, ilçede henüz hayvan pazarı kurulmadığı bilgisine ulaştı.

B.Ç ve Y.Ç, hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı.

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