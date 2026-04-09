Polisle alay eden 8 şüpheli adliyede!

İstanbul Levent'te meydana gelen terör saldırısı ve çatışma anlarını cep telefonuyla kaydederek polisle alay eden 7'si kadın 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre İstanbul Levent'te meydana gelen terör saldırısı ve polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında, çevredeki bir plazada çalışan kişilerin polislerle alay ederek çektiği ve infiale yol açan görüntüler ile ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7'si kadın 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilen 8 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.