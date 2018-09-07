Polisten lüks araçlı tuzak! Çete çökertildi

Bahçeşehir'de bir ay önce arabası çalınan Prof. Dr. Ömer Bender'in olayının ardından çalışma yapan polis, benzer yöntemle oto çalan bir şebekeyi çökertti.



BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt'ta bir ay içinde E.Ç., Y.S., C.E. ve T.K.'ya ait lüks otomobiller kaza süsü verilerek çalındı. Y.S., aracına arkadan çarpan kişilerin kendisine bıçak çektiğini ve aracını çaldıklarını söyledi. Yapılan incelemelerde, oto hırsızların çalma yöntemi doktor Bender'in otomobilinin çalma yöntemine benziyordu. Bunun üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt bölgesini ablukaya aldı.



POLİS ARAÇINA ÇARPTILAR

Bölgeyi incelemeye alan polis, dün akşam çeteyi ilginç bir yöntemle bularak yakaladı. Ekipler hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerde çalışma yaparken, iki ekip de TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde emniyet şeridinde beklemeye başladı. Bu sırada bir başka ekip şüpheli bir aracı takip etmeye başladı. Şüpheli araç, emniyet şeridinde bekleyen sivil polis ekibinin aracına arkadan hafifçe çarptı.



ŞOK GEÇİRDİLER

Çarpan araçtan 5 kişi aşağı indi. O sırada takip edildiklerini anlamayan çete üyelerine arkadan gelen ekiple operasyon yapıldı. Çarptıkları aracın polis aracı olduklarını fark eden hırsızlar kaçmaya başladı. Ancak peşlerinde olan asayiş ekipleri kısa sürede 5 kişiyi gözaltına aldı.



2 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Gözaltına alınan Onur Y.(18), Y.A.(15), S.Y.(17), C.E.(15) ve ikizi M.E, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Y.A ve C.E'nin 2 gün önce hırsızlık suçundan Maltepe Cezaevi'nden çıktıkları belirlendi.



OYALAYIP ÇALIYORLAR

Polisin yaptığı araştırmaya göre, çete lüks araçları hedef alıyordu. Kendileri açısından uygun bir noktada araçlara arkadan hafifçe çarpıyor, aşağı inenlerden biri, "Geçmiş olsun, kusura bakmayın, istemeden oldu" derken diğeri de araca binerek kaçıyordu. Şoförle ilgilenen de hemen çarptıkları araca binerek olay yerinden uzaklaşıyordu. Çete, çalınan araçları da bağlantılı oldukları hırsızlık çeteleri üzerinden satıyordu. Son bir ayda 4 farklı olay gerçekleştirdikleri belirlenmişti.



DOKTOR TEŞHİSE GELDİ

Doktor Bender'in aracının çalınma yönteminin benzer olması üzerine bu yönde de soruşturma yapıldı. Doktor Bender, emniyette çağrılarak şüpheliler gösterildi. Doktor Bender tarafından teşhis edilmeyen şüpheliler adliyeye gönderildi.

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