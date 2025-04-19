Polonya'dan Fransa'nın nükleer korumasına yeşil ışık

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri Avrupa'yı güvenlik politikalarını gözden geçirmeye ve savunma kapasitesini artırmaya zorluyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ülkelerinden savunma bütçelerini gayrisafi milli hasılarına oranla yüzde 5'e çıkarmalarını talep ederken, savaşa hazır olma çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Avrupa'nın savunmasında artık daha az rol oynayacaklarına yönelik söylemi de Avrupa ülkelerini harekete geçiren bir diğer neden olarak ön plana çıktı.

Polonya da güvenlik politikalarını gözden geçiren ülkelerden biri oldu. Rusya'ya karşı caydırıcılığını artırmayı planlayan Polonya, Fransa'nın nükleer gücünü kendi ülkesine taşımayı düşünüyor.

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD ve Fransa'ya ait nükleer gücün Polonya'ya konuşlanabileceğini, iki seçeneğin de kendilerince kabul edilebilir olduğunu ifade etti.

POLONYA MAYIN YASAĞINI KALDIRMAYI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Yaklaşık 1 ay önce; Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ve Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, Ottawa Antlaşması'ndan çekilme fikrine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

"Mayın Yasağı Sözleşmesi" adıyla da bilinen Ottawa Antlaşması'nın imzalanmasından bu yana bölgedeki güvenlik durumunun giderek kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya ve Belarus ile sınır paylaşan NATO üyesi ülkelere yönelik tehditler arttı. Bu bağlamda Rusya'nın (Ukrayna'ya) saldırısıyla başlayan ve Avrupa'yı tehdit etmeye devam eden bu durum karşısında savunma kapasitemizi güçlendirmeliyiz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, savunma bakanlarının 4 ülkenin Ottawa Antlaşması'ndan çekilmesi gerektiği yönünde ortak görüş birliğine vardıklarına işaret edilerek, "Bu kararla açık bir mesaj gönderiyoruz. Ülkelerimiz topraklarını ve özgürlüklerini savunmak için gereken her şeyi yapmaya hazır." değerlendirmesinde bulunuldu. NATO GENEL SEKRETERİ RUSYA'YI UYARMIŞTI Yaklaşık 3 hafta önce Polonya'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'yla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Polonya'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 4,7'sini savunma harcamalarına ayırdığını hatırlatan Rutte, bu durumun diğer üye ülkelere örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Rutte, Rusya'nın Avrupa için "tehdit oluşturmaya devam ettiğini" belirterek, "Giderek daha tehlikeli hale gelen bir dünyada savunma harcamalarının arttırılması elzemdir." dedi. "Tepkimiz yıkıcı olacaktır" NATO'nun her bir üye ülkeyi savunma taahhüdüne işaret eden Rutte, Tusk'a Polonya'ya veya başka bir müttefike yönelik herhangi bir saldırının "yıkıcı" tepkiye karşılaşacağı konusunda güvence verdi. Rutte, "Polonya'nın savunması ve NATO topraklarının genel savunması söz konusu olduğunda, eğer herhangi biri yanlış hesap yapar ve Polonya'ya ya da başka bir müttefike saldırarak paçayı kurtarabileceğini düşünürse bu şiddetli İttifak'ın tüm gücüyle karşılaşacaktır. Tepkimiz yıkıcı olacaktır. Bu husus Vladimir Putin ve bize saldırmak isteyen diğer herkes için çok açık olmalıdır." diye konuştu. NATO'nun birlik halinde hareket etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Rutte, "Bunlar belirsiz zamanlar ancak bir konuda net olmama izin verin, transatlantik ortaklık, ittifakımızın temelini oluşturmaya devam ediyor ve bu değişmeyecek." ifadesini kullandı.