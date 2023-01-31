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Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin başkentlerinde Rus büyükelçilerin bulunmasını eleştirerek, "Çünkü bunlar gördüğümüz gibi artık diplomatik bir kurumdan ziyade savaş suçlarını örtbas eden birer propaganda kurumu." dedi.

Landsbergis, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AB ülkeleri arasında genişletilmiş işbirliğinin önemine değinen Landsbergis, Rusya'ya karlı ek yaptırımlar konusunda adımlar atılması ve istisnalara izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Landsbergis, AB ülkelerinin başkentlerinde Rus büyükelçilerin bulunmasını eleştirerek, "Birçok durumda bir Avrupa başkentinde Rus büyükelçisine sahip olmanın çok az faydası var. Çünkü bunlar gördüğümüz gibi artık diplomatik bir kurumdan ziyade savaş suçlarını örtbas eden birer propaganda kurumu." diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau ise Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana her Avrupa ülkesinin dış politikasının bu çerçevede şekillendiğini belirterek, "Rus tehdidine dikkat çekiyoruz. Rusya, NATO'nun doğu kanadına tehlike oluşturuyor. Doğu kanadını güçlendirmeliyiz. Rusya'ya uygulanacak yaptırım ve tedbirler konusunda tek sesle konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rau, Polonya olarak Ukrayna'ya kendilerini savunmak için yardım etmeyi sürdüreceklerine dikkati çekerek, "Bu yardımları yapabildiğimiz için mutluyuz." dedi.

"RUS EKONOMİSİNİ YETERİ KADAR İNCİTMEDİK"

Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu da ülkeler arasındaki işbirliğinin Avrupa'nın güvenliği, bağımsızlığı ve Ukrayna'nın zaferi için çok önemli olduğunu belirterek, "Savaşın sonucu ülkelerimiz için siyasi bir mesele değil, varoluşsal bir meseledir. Ukrayna'nın çeşitli silahlara ihtiyacı var. Rusya'yı izole etmeye devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın savaşı kazanabilmesi için Batılı ülkelerin hızla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Reinsalu, "Bu canavarın kalbi ekonomi ve onu yeterince incitmedik." ifadesini kullandı.

Reinsalu, Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması konusundaki görüşmelere de değinerek, burada belirlenecek fiyatın Rusya'nın piyasaya sunduğu fiyattan yüzde 5 daha ucuz olmasını umduklarını kaydetti.

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ise Ukrayna'ya destek mesajlarını yineleyerek, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız sporcu" unvanıyla katılması için yaptığı açıklamayı anımsattı.

Rinkevics, "Belarus'un desteklediği Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürdüğü sürece böyle bir adımın desteklenmemesi gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz, kabul edilemez." dedi.

IOC, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rus ve Belarusluların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız sporcu" unvanıyla katılması için "yollar aranacağını" duyurmuştu.

IOC'nin açıklamalarını kınayan Ukrayna Atletizm Federasyonu da "Rus ve Belaruslu sporcuların, özellikle 2024 Olimpiyat Oyunları'na tarafsız sporcu unvanıyla katılması, Rus devletinin savaşın devamı için verdiği acımasız mücadeleyi destekleyecek nitelikte bir durumdur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fotoğraf: AA