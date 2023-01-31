Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Polonya ve 3 Baltık ülkesi, Rusya'yı hedef aldı, Ukrayna'ya desteği yineledi - Dünya haberleri
ABONE OL

Polonya ve 3 Baltık ülkesi, Rusya'yı hedef aldı, Ukrayna'ya desteği yineledi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya sert tepki gösteren ve Ukrayna'nın büyük destekçilerinden olan NATO üyesi Baltık ülkelerinden Litvanya, Rusya'nın büyükelçisinin bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerini eleştirerek, "Bunlar artık diplomatik bir kurum değil, savaş suçlarını örtbas eden birer propaganda kurumu" açıklamasını yaptı.

Polonya ve 3 Baltık ülkesi, Rusya'yı hedef aldı, Ukrayna'ya desteği yineledi - Dünya haberleri
AA / HABERTURK.COM

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin başkentlerinde Rus büyükelçilerin bulunmasını eleştirerek, "Çünkü bunlar gördüğümüz gibi artık diplomatik bir kurumdan ziyade savaş suçlarını örtbas eden birer propaganda kurumu." dedi.

Landsbergis, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AB ülkeleri arasında genişletilmiş işbirliğinin önemine değinen Landsbergis, Rusya'ya karlı ek yaptırımlar konusunda adımlar atılması ve istisnalara izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Landsbergis, AB ülkelerinin başkentlerinde Rus büyükelçilerin bulunmasını eleştirerek, "Birçok durumda bir Avrupa başkentinde Rus büyükelçisine sahip olmanın çok az faydası var. Çünkü bunlar gördüğümüz gibi artık diplomatik bir kurumdan ziyade savaş suçlarını örtbas eden birer propaganda kurumu." diye konuştu.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau ise Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana her Avrupa ülkesinin dış politikasının bu çerçevede şekillendiğini belirterek, "Rus tehdidine dikkat çekiyoruz. Rusya, NATO'nun doğu kanadına tehlike oluşturuyor. Doğu kanadını güçlendirmeliyiz. Rusya'ya uygulanacak yaptırım ve tedbirler konusunda tek sesle konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rau, Polonya olarak Ukrayna'ya kendilerini savunmak için yardım etmeyi sürdüreceklerine dikkati çekerek, "Bu yardımları yapabildiğimiz için mutluyuz." dedi.

"RUS EKONOMİSİNİ YETERİ KADAR İNCİTMEDİK"

Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu da ülkeler arasındaki işbirliğinin Avrupa'nın güvenliği, bağımsızlığı ve Ukrayna'nın zaferi için çok önemli olduğunu belirterek, "Savaşın sonucu ülkelerimiz için siyasi bir mesele değil, varoluşsal bir meseledir. Ukrayna'nın çeşitli silahlara ihtiyacı var. Rusya'yı izole etmeye devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın savaşı kazanabilmesi için Batılı ülkelerin hızla hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Reinsalu, "Bu canavarın kalbi ekonomi ve onu yeterince incitmedik." ifadesini kullandı.

Reinsalu, Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması konusundaki görüşmelere de değinerek, burada belirlenecek fiyatın Rusya'nın piyasaya sunduğu fiyattan yüzde 5 daha ucuz olmasını umduklarını kaydetti.

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ise Ukrayna'ya destek mesajlarını yineleyerek, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız sporcu" unvanıyla katılması için yaptığı açıklamayı anımsattı.

Rinkevics, "Belarus'un desteklediği Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürdüğü sürece böyle bir adımın desteklenmemesi gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz, kabul edilemez." dedi.

IOC, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rus ve Belarusluların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız sporcu" unvanıyla katılması için "yollar aranacağını" duyurmuştu.

IOC'nin açıklamalarını kınayan Ukrayna Atletizm Federasyonu da "Rus ve Belaruslu sporcuların, özellikle 2024 Olimpiyat Oyunları'na tarafsız sporcu unvanıyla katılması, Rus devletinin savaşın devamı için verdiği acımasız mücadeleyi destekleyecek nitelikte bir durumdur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması
DÜNYA Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması
Hollanda’nın İstanbul Konsolosluğu geçici olarak halka kapatılıyor
DÜNYA Ülkelerden peş peşe seyahat uyarıları: Türkiye'den ...
İran'da 5,8 büyüklüğündeki depremde 3 bin 500 ev hasar gördü
DÜNYA İran'daki depremde binlerce ev hasar gördü
Çavuşoğlu: İsveç’in NATO üyeliğine şu an evet dememiz mümkün değil
DÜNYA "İsveç'e şu an için evet dememiz mümkün değil"
Hawaii'de spiral şeklinde merak uyandıran gizemli ışık: Musk ile bağlantılı mı?
DÜNYA Hawaii'de merak uyandıran gizemli ışık
Yüzyıl önce insanlar 2000'leri nasıl hayal ediyordu? 19. yüzyılda hayal edilen 2000 yılı!
DÜNYA Yüzyıl önce insanlar bugünü nasıl görüyordu?
ABD'de istenmeyen adam: Bolsonaro sınır dışı edilir mi?
DÜNYA ABD'de Bolsonaro sınır dışı edilir mi?
ABD Ulusal Arşivler Dairesinden eski başkanlara uyarı
DÜNYA ABD Ulusal Arşivler Dairesinden eski başkanlara uyarı
Finlandiya basınına göre, polis ülkede Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
DÜNYA Finlandiya polisi Kuran-ı Kerim yakılmasına izin ...
Japonya'da nüfus azalıyor! Teşvik paketi hazırlıyor!
DÜNYA Japonya nüfus alarmı vermeye başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.