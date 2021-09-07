27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası gözler POMEM sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi.

Mülakatlar sonucunda lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.