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POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları

POMEM 27. dönem sözlü mülakat sonuçları merakla bekleniyor. 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası yapılan POMEM sözlü mülakatlarının sonuçları merakla bekleniyor. Mülakat sonuçlarında 8 bin polis alımı yapılacak. Peki, POMEM 27. dönem sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası gözler POMEM sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi.

Mülakatlar sonucunda lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

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