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Pompalı tüfekle dehşet saçtı: İş yerine gelen 3 kişiyi vurdu

İstanbul Bayrampaşa'da iş yeri merkezine gelen 3 kişi aralarında alacak verecek meselesi olan iş yeri sahibi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

bayrampaşa'da pompalı dehşeti
DHA

İstanbul Bayrampaşa'da iş merkezine gelen 3 kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan iş yeri sahibi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

 


Olay saat 12.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi, Uluyol Caddesi'nde bulunan iş merkezinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, iş merkezinde ofisi bulunan Ziya S.'nin ofisine 3 kişi geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, ofisinde bulunan pompalı tüfekle gelenlere ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. İş merkezinde bulunanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.  İş yeri sahibi Ziya S. olayda kullandığı pompalı tüfekle polise teslim oldu. Gözaltına alınan Ziya S. karakola götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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