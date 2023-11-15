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        Haberler Magazin Popstar Mehtap acil hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri

        Popstar Mehtap hastaneye kaldırıldı

        2008'de katıldığı Popstar yarışması ile şöhreti yakalayan şarkıcı Mehtap Yılmaz, beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:49
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        Mehtap Yılmaz korkuttu. Beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.

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        Mehtap Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir.

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        Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz.

        Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır.

        #Popstar Mehtap
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