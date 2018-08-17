Port Vale - Crawley Town maçı istatistikleri

Port Vale ve Crawley Town, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Port Vale 3 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Crawley Town 3 puanda ve 13. sırada. Port Vale, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Crawley Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 316 kodlu maçı oynayanlar; Port Vale galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Crawley Town galibiyet oranı 3.10. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Port Vale önceki hafta Cambridge United mücadelesinde 5-0 yenildi.

Crawley Town ise Mansfield Town karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Port Vale, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Port Vale, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Crawley Town, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Crawley Town 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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