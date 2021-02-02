Kaya kütlesinden oyulmuş, tek parça taş! Gizemini koruyor...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamKaya kütlesinden oyulmuş, tek parça taş! Gizemini koruyor... - Haberler
ABONE OL

Portakal ağaçları arasında yükselen 2 bin 700 yıllık tarih

Mersin'de tek parça kaya kütlesi oyularak oluşturulan şimdilerde portakal ağaçları arasında kalan 2 bin 700 yıllık anıt, görkemini koruyor. 9 metre yüksekliğindeki anıtın, milattan önce 7'nci yüzyılda Yunanları yenen Asur Kralı Sanherip´in zafer anıtı olduğu üzerinde duruluyor

Kaya kütlesinden oyulmuş, tek parça taş! Gizemini koruyor... - Haberler
Kaya kütlesinden oyulmuş, tek parça taş! Gizemini koruyor...
0:00 / 0:00
DHA

Mersin merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Akdeniz ilçesine bağlı Dikilitaş (Bekirde) Mahallesi'nde portakal ağaçlarının arasında yükselen dikilitaş, görkemini koruyor.

DHA'nın haberine göre kaya kütlesinden oyulan tek parça taşın, milattan önce 7'nci yüzyılda Yunanları yenen Asur Kralı Sanherip´in zafer anıtı olduğu değerlendiriliyor.

Halk arasındaki bir rivayete göre ise antik dönemde Tarsuslu bir ailenin kızı, Silifkeli bir ailenin oğluyla evlenmiş. Ancak bir süre sonra gelinin ağabeyi ölmüş, haberi vermek üzere Tarsus'a doğru yola çıkan baba bu noktada dünürüyle karşılaşmış ve karşılaştığı noktaya dikilitaşı dikmiş.

Eserlerinde anıt hakkında bilgiler veren antik dönemin ünlü yazarlarından Strabon, anıtın üzerinde bir kitabe olduğundan bahsediyor. Ancak yıllar içinde anıt üzerindeki kitabenin kaybolduğu belirtiliyor.

'KAYA KÜTLESİ OYULARAK ANIT ŞEKLİ VERİLMİŞ'

Anıtı inceleyen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, "Bu dikilitaş başka yerden getirildiği gibi bir izlenim oluşturuyor ancak böyle bir durum söz konusu değil. Bu anıt mevcut bir ana kaya kütlesinin yontularak bu forma sokularak elde edilmiş. Anıtın tarihi ile ilgili elimizde net bir arkeolojik veri yok. Hangi kültürle bağlantılı olduğu da bilinmiyor. Anıtın antik yazarlar tarafından aktarılan bir öyküsü var. Yazarlar bize bu bölgede bir Anchiale kentinden söz ederler ve kentin içerisinde de Anakyndaraxes oğlu Sardanapalus'un parmakları şıklatır vaziyette bir heykelinin bulunduğundan söz ederler. Asurlulardan kalma bir anıtla karşı karşıya kaldığımız tahmin edilebilir" dedi.

TURİZME KAZANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak da, "Pompeipolis'ten başlayarak Tarsus'a uzanan bir Roma Yolu var. Bu yolun üzerinde de antik kentler ve bulgular var. Bunlardan bir tanesi de bu bölge. Hikayeye göre, Asur Kralı Sanherip Yunanlıları burada yeniyor ve bir zafer anıtı dikiyor. Bu bölgede kaya mezarlar ve antik kentler de var ama çoğu özel mülk. Buraya sahip çıkmak için kültür müdürlüğü ile görüştük. Buraların turizme kazandırılması için çalışmalar yapacağız" dedi.

Bilim insanlarının dikilitaşla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hurda parçalardan 800 kilo ağırlığında heykel yaptı
YAŞAMHurda parçalardan yaptı... Ağırlığı 800 kilo
Google'dan Safiye Ali'ye doodle sürprizi! Safiye Ali kimdir? Safiye Ali neden gündem oldu?
YAŞAMGoogle'dan Safiye Ali'ye doodle sürprizi
1 Şubat Çılgın Sayısal Loto 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM1 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonucu
1 Şubat On Numara sonuçları 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM1 Şubat On Numara çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 2 Şubat 2021 Salı
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 1 Şubat 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula
YAŞAM1 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 1 Şubat 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! İkramiye...
YAŞAM1 Şubat 2021 On Numara sonuçları açıklandı!
Dünyanın en büyük deposu
YAŞAMDünyanın en büyük deposu
Nefis dondurmalı irmik helvası tarifi...
YAŞAMNefis dondurmalı irmik helvası tarifi...
Ege’nin şifa dağıtan otları
YAŞAMEge’nin şifa dağıtan otları