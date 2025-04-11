Portakal suyu sıkıldıktan sonra ne kadar sürede tüketilmeli?

Portakal suyu, taze sıkıldığında en çok faydayı sağlar. Ama bu faydalar uzun süre aynı kalmaz. Sıkıldıktan sonra geçen her dakika, özellikle C vitamini başta olmak üzere içeriğindeki faydalı maddeleri yavaş yavaş tüketmeye başlar. 30 dakikadan sonra etkileri ciddi şekilde azalmaya başlar, birkaç saat sonra ise neredeyse sıradan bir meyve suyu halini alır. Yani “sık, sonra içersin” mantığı portakal suyu için pek geçerli değil. Peki, bu sürecin detayları ne?

PORTAKAL SUYU SIKILDIKTAN SONRA NE KADAR BEKLER?

Şimdi gelelim pratik tarafa: portakal suyu ne kadar bekler? Oda sıcaklığında sıkıldıktan sonra en fazla 30-60 dakika dayanabilir. Bu süreden sonra tat değişmeye başlar, içeriğindeki C vitamini azalır ve aroması bozulur. Hele ki ortam sıcaksa, bu süre çok daha kısa olur.

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Buzdolabına koyarsanız işler biraz farklı. Cam kapta ve ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilirse, en fazla 24 saat içinde tüketilmelidir. Ama şunu unutmamak gerek: buzdolabı sadece “bozulmasın” diye işe yarar; “besin değerleri hep taze kalsın” diye değil. Yani bir gün bekleyen portakal suyu hâlâ içilebilir ama ilk sıkıldığı andaki etkisini beklememek gerekir.