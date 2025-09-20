Portekiz Filistin devletini tanıyacak

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in yarın Filistin Devleti’ni tanıyacağını bildirdi.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, Portekiz'in Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıyacağını teyit eder. Resmi tanıma açıklaması New York’taki Yüksek Düzeyli Konferans'tan önce 21 Eylül Pazar günü yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, bu hafta İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıma konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

REKLAM

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıma niyetinde olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Macron, “Gazze ve Filistin topraklarındaki durumun son derece acil olması nedeniyle, Başkan Abbas'a pazartesi günü New York'ta Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi yineledim. Bu tanıma, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış arzularını karşılamayı amaçlayan, bölgeye yönelik kapsamlı bir barış planının parçasıdır” ifadelerini kullandı.