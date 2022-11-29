Göztepe-Altay maçında ne oldu?

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın iki güçlü ekibi Portekiz ile Uruguay kozlarını paylaştı. Portekiz, zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılıp grupta ikide iki yaparak son 16 biletini kaptı.

İlk 45 dakikada Portekiz; Felix ve Ronaldo ile tehlike oluşturmaya çalışırken, Uruguay 33. dakikada gole yaklaştı. Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Bentancur’a kaleci Costa izin vermedi. İlk yarısı golsüz geçilen müsabakanın 54. dakikasında Portekiz 1-0 öne geçti. Bruno Fernandes’in ceza sahasında yer alan Cristiano Ronaldo’ya yaptığı ortada top doğrudan kaleye gitti. Uruguay golün ardından hücumda etkisini arttırdı, 75. dakikada Maxi Gomez ile bir şutu direkten dönerken, sonraki ataklarında da kaleci Costa’yı geçemedi.

90. dakikada hakem Alireza Faghani, VAR uyarısı sonrası izlediği pozisyonda Bruno Fernandes’in ceza sahasına girerken Gimenez’in topu elle kesmesi sonucu Portekiz lehine penaltı düdüğünü çaldı. Penaltı atışını kullanan Fernandes, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Uzatma dakikalarında Bruno Fernandes'in bir şutu da direkten döndü. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Bu sonucun ardından H Grubu'nda Portekiz 6 puanla liderliğini sürdürürken, üçüncü basamaktaki Uruguay 1 puanda kaldı. Grupta 3 puanlı Gana ikinci sırada yer alırken, Güney Kore ise 1 puan ve averajla son sırada bulunuyor... Gruptaki son maçlarda 2 Aralık'ta Portekiz, Güney Kore ile karşılaşacak. Uruguay ise aynı tarihte Gana ile 'tamam mı, devam mı' maçına çıkacak.